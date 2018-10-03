في لقاء له مع «مجموعة الدار الكويتية».. أكد وجود تفاهم مع كثير من الدول العربية … الرئيس الأسد: قريبا جداً سيسدل الستار على الحرب الإرهابية.. ولن نترك شبراً واحداً خارج السيادة الوطنية.. وسورية ستعود إلى دورها المحوري العربي … دول غربية بدأت تجهز لفتح سفاراتها.. ووفود غربية وعربية بدأت بالقدوم

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شدد الرئيس بشار الأسد على أن الدولة السورية لن تترك شبراً واحداً من سورية خارج السيادة الوطنية، وأكد أنه سيسدل قريبا جداً الستار على الحرب الإرهابية، التي تشن على سورية التي ستعود إلى دورها المحوري العروبي الداعم لقضايا الأمة.

وقال الرئيس الأسد خلال لقاء مع رئيس مجموعة الدار الكويتية للإعلام، صباح المحمد، نشرته جريدة «الشاهد» الكويتية: «نحن، وبفضل الله، قد استعدنا أغلب المدن السورية من قبضة الإرهابيين المجرمين، وحمينا المواطنين من الإرهاب الذي كان يمارس عليهم، وبدأنا بإعمار المناطق، وبإذن الله، قريباً جداً ستبسط الدولة السورية حكمها وقانونها على جميع الأراضي السورية، ولن نترك شبراً واحداً من سورية العروبة خارج السيادة الوطنية».

وأضاف الرئيس الأسد: «أبلغك يا أخي صباح أن كثيراً من الدول العربية بيننا وبينهم تفاهم كبير، وهناك دول غربية قد بدأت تخطط وتجهز لفتح سفاراتها، وهناك وفود غربية وعربية قد بدأت بالفعل القدوم إلى سورية لترتيب عودتهم، سواء كانت دبلوماسية أو اقتصادية أو صناعية».

وأكد الرئيس الأسد بحزم وثقة، «قريباً جداً سيسدل الستار على هذه الحرب الإرهابية، وتتغير اللعبة السياسية، وستعود سورية إلى دورها المحوري العروبي الداعم لقضايا الأمة، كما كانت من قبل، وسيعود جميع المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم». واعتبر الرئيس الأسد، أن دور روسيا في المنطقة قد أصبح أمراً واقعاً بالتعاون مع الصين والهند ومجموعة من الدول الصديقة، وقال: إن ميزان القوى الدولية سيتغير في المرحلة المقبلة وسيكون للأفضل، وخصوصاً للشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس الأسد، أنه وفي المرحلة المقبلة سنبدأ بإعادة بناء المصانع ودعم الصناعة السورية المميزة الفريدة في المنطقة، وسيعاد تأهيل ودعم الشركات بأنواعها وأشكالها، سواء المحلية السورية منها أو المشتركة مع المستثمرين العرب والأجانب.

وأضاف: «وسيكون جل اهتمامنا بالزراعة، حيث إن أفضل أنواع الفاكهة والخضار في المنطقة من إنتاج سورية، وسنحرص على تصديرها لجميع دول العالم، كما سنبدأ بفتح منافذ السياحة والفن والثقافة، كما كانت سورية بلد الثقافة والفن والإبداع.

وأعرب الرئيس الأسد عن شكره لـ«مجموعة الدار الكويتية للإعلام» على دورها كمؤسسة إعلامية، وقولها رأيها «بصراحة ووضوح في حين لم يكن أحد يجرؤ على أن يقول كلمة الحق»، وذلك بعد أن هنأ المحمد الرئيس الأسد على «صلابة عزيمتك وثبات موقفك وبسالتك وشجاعتك في الدفاع عن أرضك وشعبك، ونجاحك في تأمين المتطلبات الغذائية الاستهلاكية في عموم الجمهورية العربية السورية، وبانتصارات ونجاح الدبلوماسية السورية والجيش السوري ومواقف الشعب السوري المشرفة تجاه دولته وقيادته ومؤسسات الدولة».

وأضاف الرئيس الأسد: الإعلام العربي -وللأسف- انساق وراء المؤسسات الصهيونية الأميركية التي تحرص كل الحرص على تشويه صورة دول الشرق الأوسط، وبالأخص سورية، وكانت حربهم الإعلامية شرسة جداً من خلال الأكاذيب والافتراءات، فضاع الناس بين الحق والباطل، إلا أن الشعب السوري الواعي كان لهم بالمرصاد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع قائلاً: إلا أن دور دولة الكويت كان مشرفاً من خلال إعلامها، وما كان ذلك ليحدث لولا إنكم في دولة عريقة بالديمقراطية والحرية وإبداء الرأي ووجهات النظر.

ولفت الرئيس الأسد إلى «موقف الكويت المشرف في قمم المانحين لدعم الشعب السوري التي دعا لها وتبناها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، هذا الرجل الفذ بحكمته وعقله وإمكاناته، وهذا ليس بغريب عليه، فهذا الإنسان الكبير بالسن والمقام قد عاصر كل قضايا الشرق الأوسط، وكان حلّالا للمشاكل، وكان يعي مدى الخطورة التي تمر بها الدول العربية قاطبة».

ورداً على سؤال من الرئيس الأسد لـ«رئيس مجموعة الدار الكويتية للإعلام» عن رأيه بمدينة دمشق خصوصاً أنه فيها، أجاب المحمد: أن دفء وحرارة الاستقبال الذي وجدته لديك هو نفس دفء الاستقبال الذي وجدته منذ دخولي سورية من كل المسؤولين، على جميع المستويات الرسمية، وهو ما لمسته أيضاً من المواطنين السوريين البسطاء في المقاهي والشوارع والأسواق، كانت الابتسامة والترحيب والاستقبال سمة مَن التقيتهم، وهذا ليس بغريب على الشعب السوري كريم الخلق.

وأضاف المحمد: أما الشوارع فقد بهرتني نظافتها، وخصوصاً حين رأيت صهاريج المياه تغسل الشوارع ليلاً، أما المباني والأزقة والأسواق فهي سورية العراقة، سورية التي عرفناها منذ نعومة أظافرنا، وجميع الفنادق العالمية موجودة، كما لاحظت عدداً كبيراً من الرافعات في مناطق عدة تبني وتشيد وتعمر مباني جديدة، وهذا دليل على أن عجلة الإعمار قد بدأت فعلاً».

وتابع المحمد: «لكني استمتعت وأنا أتجول بأسواق الحميدية، شاعراً بالأمن والأمان الذي يرفل به الشعب السوري، وهو ما عشته على مدى خمسة أيام أمضيتها في سورية، وفي أزقة الشام القديمة، كنت أحرص على تناول الغداء والعشاء في مطاعم الشام القديمة، ذات النكهة الفريدة والطعم اللذيذ الذي لا يوجد إلا في الشام، فما ألذ مطابخ الشام، وكنا قد اشتقنا إلى حلويات الشام الفريدة ذات الطعم الذي لا يضاهى، وهي أول ما طرقنا أبوابها وتذوقنا حلاوتها».

وأردف المحمد قائلاً: «أما خضار الشوارع والمناطق ومنظر الزهور، وخصوصاً الياسمين ورائحته التي تدخل السرور والطمأنينة إلى النفس، فكانت تعود بنا إلى طفولتنا وتذكرنا برائحة الشام ونحن في ذلك العمر، إنها رسالة سلام ومحبة».

ورد الرئيس الأسد قائلاً: أتمنى أن تزورني كلما أتيت إلى سورية، صديقاً عزيزاً، أسعد بالجلوس معه لصراحته ووضوحه وشفافيته».

وذكر رئيس «مجموعة الدار الكويتية للإعلام» أن الرئيس الأسد ودعه عند الباب الخارجي لمنزله بنفس الحفاوة التي استقبله بها.

ولفت المحمد إلى أن هذا أول لقاء يجريه الرئيس الأسد مع مؤسسة إعلامية عربية على مدى ثماني سنوات من الحرب المفروضة على سورية، «ودار بيني وبينه حديث على مدى ساعة ونصف الساعة، كان أمتع حديث إنساني مع زعيم عربي مميز».