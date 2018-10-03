قوات أميركية في تركيا لبدء تدريبات مشتركة في منبج!

| الوطن – وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، وصول الدفعة الأولى من القوات الأميركية إلى تركيا للمشاركة في تدريبات مشتركة حول تسيير دوريات مع القوات التركية في منبج.

وتطرق بيان صادر عن الوزارة، إلى أن تدريبات الدوريات المشتركة بين القوات التركية والأميركية، في منبج، يأتي في إطار خريطة طريق متفق عليها بين البلدين.

وأشار البيان إلى استمرار الأنشطة المتعلقة ببدء قوات البلدين في تدريبات مشتركة في منبج، وقال: «بعد الانتهاء من هذه التدريبات، ستبدأ أنشطة دوريات مشتركة، وفي هذا الإطار وصلت إلى تركيا المجموعة الأولى من الجانب الأميركي المشاركة في التدريبات».

وجاء الإعلان التركي، ليكذب كل التحليلات التي أشارت إلى وجود خلافات بين واشنطن وأنقرة.