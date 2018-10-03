أنزور يبحث في بيونغ يانغ آليات تطوير العلاقات البرلمانية

| وكالات

عقد وفد من مجلس الشعب السوري الذي وصل بيونغ يانغ أول من أمس، جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية تطرقت إلى آليات تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلسين. وبحسب «سانا» بين نائب رئيس مجلس الشعب رئيس الوفد نجدت أنزور، أن سورية مستمرة بالعمل على ثلاث أولويات: «القضاء على الإرهاب، وإرساء قواعد المصالحة المحلية، وإعادة بناء كل ما دمرته الحرب بكوادرها الوطنية ودعم الأصدقاء».

من جهته اعتبر رئيس مجلس الشعب الأعلى «ان دونغ تشون»، أن زيارة الوفد السوري لكوريا الديمقراطية في هذا التوقيت تظهر متانة علاقات الصداقة بين البلدين، وتسهم في تعزيزها بمختلف المجالات.