نور عرقسوسي تغني باللهجة المصرية

| الوطن

أطلقت الفنانة السورية نور عرقسوسي أول أغنية لها باللهجة المصرية عنوانها «النية» كلمات إبراهيم دردير، ألحان كريم فتحي، توزيع إسلام الحسن، وإنتاج «in production»، وأرفقت عرقسوسي أغنيتها بفيديو كليب تم تنفيذه في دمشق تحت إدارة المخرج عباس شرف، ويروي الكليب حكاية أنثى تعيش قصة حب فاشلة، وتسبب لها علاقتها العاطفية جرحاً كبيراً يقودها إلى الانسحاب من عبء تلك العلاقة بعد مرحلة سكوت طويل لتقفل تلك الصفحة السيئة وتتخذ قراراً باعتزال الغرام.

وعبر هذه الأغنية تتوجه نور إلى كل فتاة عانت من الحب كرسالة دعم وقوة منها قائلة: «يجب أن تكوني قوية قادرة على اتخاذ قرار مهما كان صعباً، ولا تدعي أحداً يسيء لك أو يظلمك، لكن ابقي أنثى في الوقت ذاته، واحفظي العشرة (الخبز والملح)».