«الجمارك» تضبط 6 كيلو حشيش في مطار دمشق الدولي

| عبد الهادي شباط

كشف مصدر مسؤول في الجمارك لـ«الوطن» عن ضبط نحو 6 كيلو غرامات من الحشيش في مطار دمشق لدولي، ولم يرغب المصدر في التوسع حول تفاصيل القضية لكونها قيد التحقيق، وأنه سيتم العمل على تحليل هذه الكميات وتحديد نوعها والغرامات الواجبة عليها، مبيناً أن هناك حالة تعاون بين الجمارك والعديد من الجهات المختصة في قضايا التهريب وخاصة قضايا تهريب الحشيش والمخدرات.

كما بيّن المصدر أن قضايا تهريب مادة الموز تصدرت العمل خلال الفترة الماضية حيث تم ضبط 10 شاحنات محملة بالموز المهرب، منوهاً بوجود توجيهات بمتابعة هذه المادة التي ما زالت غير مسموحة الاستيراد، باستثناء بعض الأنواع المحددة، إذ إن دخول هذه المادة تهريباً يفوت على الخزينة واردات من الرسوم الجمركية، ويشكل حالة من إخراج القطع الأجنبي خارج البلد، مبيناً أن قضايا التهريب خلال الفترة الأخيرة شملت شاحنات محملة بالبالة والمواد الغذائية المختلفة، وانه تم العمل التسويات المطلوبة بناء رغبة أصحاب البضاعة بالمصالحة عليها، وأن الجمارك تعمل على تسليم المواد الغذائية للجهات العامة (السورية للتجارة) مؤكداً أن هناك حملة على المهربات تأتي في إطار توجه الجمارك لضبط المعابر والنقاط الرئيسية التي تستخدم كمنافذ ومعابر للمهربات.

كما بيّن المصدر أن هناك جملة من القضايا تم ضبطها تخص المواد المدعومة من الدولة وأهمها تهريب مادة المازوت حيث يتم التلاعب أثناء نقل هذه المادة للمحطات، حيث يجري تغير مسار الشاحنة الناقلة للمادة لمكان آخر وتفريغها وبيعها في السوق السوداء.

كما أكد أن التوجهات التي تعمل عليها الجمارك منذ وقت تأتي ضمن خطة مدروسة، حيث يتم التركيز على البضائع القادمة من المناطق السورية التي تشهد ظروفاً أمنية غير مستقرة، خاصة في المناطق الشمالية، حيث تدخل كميات من المواد والبضائع على أنها إنتاج محلي دون القدرة على التدقيق في صحة البيانات المقدمة، ومع أن الظروف المحيطة بهذه المناطق تشير إلى عدم إمكانية العمل والإنتاج في هذه المناطق وهو ما يعزز احتمالية التهريب، وتعمل الجمارك على العديد من الإجراءات للتأكد من طبيعة ومصدر هذه البضائع.