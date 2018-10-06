رداً على الشائعات محافظة دمشق: لا خوف من انهدامات جديدة في المزه 86

| محمود الصالح

نفى مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق طارق نحاس وجود أي خطورة من انهيارات أرضية جديدة في منطقة المزه 86.

وأكد النحاس لــ«الوطن» أنه تم خلال العام الماضي هدم 28 منزلاً في منطقة المزة نتيجة وجود تشققات في هذه المنازل بسبب تحرك التربة في تلك المنطقة والسبب يعود إلى وجود فالق انهدامي في الجبل الذي تتوضع عليه المزه 86 والذي تسبب في انهيار بعض المواقع.

وأشار نحاس إلى أنه بناء على قرار المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق تم في العام الماضي إزالة 28 شقة سكنية في المزه 86 ونقل أصحابها إلى منطقة برزه حيث سلمتهم المحافظة مساكن على نفقتها، والآن لا يوجد أي خطورة من هذا النوع حيث تتم مراقبة المنطقة من قبل البلدية المختصة، وهذه المنطقة الخطرة تمت إزالة السكن فيها وهي تحت المراقبة، وما يتم الحديث عن وجود أنقاض في المنطقة ناتجة عن هدم هذه البيوت هو مقصود بغية عدم عودة الناس للبناء فيها أو جعلها طريقا للمرور، وقد تم حينها ردم مكان الانهدام في تلك المنطقة، وتمت مخاطبة مؤسسة الجيولوجيا لبيان أي خطر في المنطقة ولم يتم رد خبر من الجيولوجيا إلى المحافظة.

وفيما يتعلق بالجانب الخدمي أوضح النحاس أن المحافظة وبعد زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المنطقة تم تزفيت 10500 م2 في شوارع منطقة 86 إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الخدمات التي تحتاجها المنطقة من صيانة شبكة الصرف الصحي والعمل على إيجاد أماكن لإنشاء مدارس جديدة للتخفيف من الازدحام في المدارس القائمة وكذلك إيلاء النظافة أهمية خاصة من خلال القيام بتفريغ الحاويات 3 مرات يوميا، وإنشاء أدراج تربط الأحياء بشكل حضاري، إضافة إلى العديد من المشاريع الخدمية.