التعليم العالي توجه الجامعات باتخاذ إجراءات لتحسين ترتيبها العالمي … إبراهيم لـ«الوطن»: وضعنا خطة لرفع تصنيف جامعة البعث

| فادي بك الشريف

كشف رئيس جامعة البعث الدكتور بسام إبراهيم في حديث خاص لـ«الوطن» عن توجيه وزارة التعليم العالي لجامعات القطر بالعمل على تحسين تصنيفها وترتيبها على مستوى مختلف الجامعات العالمية، بما يسهم في رفع الترتيب العالمي من خلال إغناء المحتوى العلمي للمواقع الالكترونية ووضع معايير تسهم في تحسين الترتيب.

مضيفاً إن مجلس التعليم العالي يشدد بشكل مستمر على تحسين الترتيب الجامعي واعتماد المعايير واتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بوضع الجامعات من مختلف المناحي التعليمية بما يعزز مكانتها بشكل أكبر.

وبين إبراهيم أن جامعة البعث حصلت على الترتيب الثالث بين الجامعات السورية وفق مؤشر «ويب ماتركس» بواقع 7124على مستوى مختلف الجامعات العالمية.

كما كشف إبراهيم أن رئاسة جامعة البعث وضعت خطة لتحسين ترتيبها بين الجامعات، وذلك من خلال تكريم المتميزين والمتفوقين أكاديمياً، وربط الجامعة بالمجتمع، وتوثيق النشاطات للطلاب والكادر التدريسي وإقامة دورات التأهيل المستمر، وتحديث الموقع الالكتروني بشكل دائم باللغتين العربية والإنكليزية، ونشر أبحاث الماجستير والدكتوراه وملخصاتها باللغتين العربية والأجنبية.

إضافة إلى وضع رسالة ورؤية الجامعة وخطتها الإستراتيجية، ونشر السير الذاتية لأعضاء الهيئة التدريسية وتحديثها بشكل دائم، وإجراء الأبحاث العلمية وتوثيقها في المجلات المحكّمة، ووضع كافة النشاطات الطلابية العلمية والرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها على موقع الجامعة.

ولفت إبراهيم إلى أن الجامعة أجرت تعاوناً مع مركز ضمان الجودة، منوها بأن مدير مركز ضمان الجودة في الجامعة الدكتور وليد صهيوني ألقى محاضرة بعنوان «نحو رفع الترتيب العالمي لجامعة البعث وفق مؤشر ويب ماتركس» قدم فيها فكرة عن معايير ترتيب الجامعات والدورات الأكاديمية السورية، منوهاً بأهمية توضيح المعايير المفترض العمل بموجبها لرفع تصنيف جامعة البعث، كما تم الطلب من الإدارات الجامعية في الكلية والمعاهد بالتعاون الوثيق مع مركز ضمان الجودة في هذا الشأن.

علماً أن تصنيف «ويب ماتركس» يعمل على ترتيب الجامعات بناءً على مؤشرات تستخرج من المواقع الإلكترونية، كما أنه يعتمد على جودة التدريس ونتائج البحوث والمكانة الدولية للجامعة ومدى التواصل مع المجتمع والاستجابة لأهم المعايير ومتطلبات البحث العلمي، بما في ذلك التواصل مع مختلف القطاعات، ناهيك عن أهمية البحث العلمي ونشر الأبحاث والاهتمام بجميع المناحي التي تنعكس على تصنيف الجامعات ويعزز من ترتيبها ومكانتها بشكل أكبر من الجامعات.

في سياق متصل بيّن رئيس جامعة البعث أن الجامعة تستوعب نحو 11 ألف طالب وطالبة في الجامعة ضمن الفرعين العلمي والأدبي، باستثناء السنة التحضيرية ومفاضلة التعليم الموازي، ذاكراً أن عدد المتقدمين ضمن مفاضلة العلمي وصل إلى 12 ألف طالب وطالبة، ناهيك عن التسجيل المباشر في الفرع الأدبي.

وأشار إبراهيم إلى إعلان نتائج مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي، مشيراً إلى إعلان مفاضلة لخريجي التعليم المفتوح في دبلوم التأهيل التربوي، وتقبل طلابها من خريجي المفتوح، لتصدر بعدها بقية المفاضلات سواء كان «الموازي أم السوري غير المقيم.. الخ»، ويتبعها إصدار مفاضلة الدراسات العليا من أكاديمي وتأهيل وتخصص في مختلف الاختصاصات ضمن جامعة البعث، وهو ما سيتم التحضير له من كوادر الجامعة.

وتوقع رئيس جامعة البعث قبول نحو 1200 طالب وطالبة في الدراسات العليا (دبلوم- ماجستير- دكتوراة) وذلك في جميع الاختصاصات ضمن الجامعة، منوها بأن عدد طلاب الدراسات العليا في جامع البعث حالياً يصل إلى 3 آلاف طالب وطالبة، وتم قبول 1177 طالباً في المفاضلة الماضية.