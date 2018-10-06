تعزيزات عسكرية روسية شرق البلاد

| الوطن – وكالات

كشفت تقارير إعلامية عن تحركات عسكرية للقوات الروسية في شرق البلاد، لأول مرة بعد سيطرة الجيش العربي السوري والقوات الرديفة على الضفة الغربية لنهر الفرات.

وقالت مصادر إعلامية معارضة: إن العشرات من العناصر والمدرعات التابعة للجيش الروسي وصلوا إلى ريف البوكمال أول من أمس، وانتشروا في عدة مواقع قبالة مواقع «قوات سورية الديمقراطية – قسد» المتحالفة مع القوات الأميركية.

وكانت قوات الجيش العربي السوري، دفعت بتعزيزات عسكرية نحو منطقة السيال بريف مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور، تضم عناصر من أبناء مدينة دير الزور وذلك بعد تزايد هجمات تنظيم داعش الإرهابي.

ويترافق انتشار القوات الروسية مع عمليات عسكرية تقوم بها قوات الجيش ضد التنظيم المتحصن في جيب في بادية دير الزور الشرقية، وكذلك مع مواصلة «قسد» هجومها الواسع النطاق للسيطرة على مدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي التي تعتبر آخر معقل للتنظيم في ريف المحافظة الجنوبي الشرقي.

مصادر إعلامية معارضة أكدت أن المعارك الدائرة، تترافق مع مزيد من الخسائر البشرية بين طرفي القتال.