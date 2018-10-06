«با يا دا» تطوق منبج بالخنادق والمتاريس

| وكالات

نشرت وكالة «الأناضول» التركية أمس، صوراً لمحيط مدينة منبج وقالت إن «با يا دا» طوق المدينة بالحفر والمتاريس والسواتر الترابية.

وأشارت الوكالة إلى أن الحفر والمتاريس تمتد على طول 29.3 كيلومتراً، وتتقدم الحفر سواتر ترابية ذات ارتفاعات مختلفة، وهو ما جعل الدخول والخروج من المدينة يتم عبر مسارات محددة فقط.

وأكدت «الأناضول»، أن وتيرة الحفر زادت بعد مساندة الجيش التركي لميليشيا «الجيش الحر» في عملية ما يسمى «درع الفرات» العدوانية التركية، والتي تم من خلالها احتلال ريف حلب الشمالي، لكنها توقفت مع بناء القوات الأميركية قاعدتين قرب المنطقة، قبل أن يعاد نشاطها بعد الاتفاق التركي الأميركي على ما سمي «خريطة طريق منبج».