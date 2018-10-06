معارك «تلول الصفا» متواصلة

| الوطن – وكالات

أحبطت وحدات من الجيش السوري محاولة تسلل عدد من الإرهابيين باتجاه إحدى نقاطها على المحور الشمالي الغربي ببادية السويداء الشرقية، وقضت على عدد منهم بينهم قناصون يرتدون أحزمة ناسفة جرى تفكيكها من وحدات الهندسة.

وقالت مصادر ميدانية، بحسب «سانا»، أن وحدات الجيش واصلت تعزيز انتشارها وتقدمها في عمق الجروف الصخرية الشديدة الوعورة، وتمشيط المغاور والكهوف والجروف في المساحات الجديدة المحررة ومصادرة أسلحة وذخائر خلفها الإرهابيون.

من جانبها، كشفت مصادر إعلامية معارضة، أن عدد قتلى الدواعش وصل إلى 315 خلال المعارك مع الجيش في الـ73 يوماً الماضية.

على خط مواز، استلم شيخ عقل طائفة الموحدين حكمت الهجري ملف المفاوضات لإطلاق سراح مختطفي محافظة السويداء لدى داعش، وفق مواقع إلكترونية معارضة، وأوضحت أن قرار استلام الشيخ الهجري لملف المختطفات جاء بعد اعتذار «اللجنة المحلية» عن الاستمرار في المفاوضات بسبب عدم إرسال الجهة الخاطفة أي مطالب لعرضها أو مناقشتها.