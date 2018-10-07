خويلد لـ«الوطن»: شركات القطاع العام تؤهل الأعمال الصناعية بالتوازي مع الطرق … 3.2 مليارات ليرة سورية تكلفة إعادة تأهيل الطرق في ريف حلب

| محمود الصالح

كشف مدير فرع الطرق المركزية في حلب علي خويلد عن دراسة وتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لعدد من الطرق المركزية في ريف حلب المحرر بمبلغ تجاوز 3.2 مليارات ليرة سورية. وأكد في تصريح خاص لــ«الوطن» أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وفور انتهاء الجيش العربي السوري من تحرير ريف حلب الشرقي والجنوبي بدأت بالكشف على جميع محاور الطرق المركزية المحررة ودراسة الأضرار التي تعرضت لها هذه الطرق نتيجة الأعمال الإرهابية، وهذه الطرق هي أوتستراد حلب الرقة وتحويله حلب الجنوبية وطريق حلب تل الضمان وأجزاء من طريق حلب الباب الجديد والقديم.

وبين خويلد أنه تم انجاز الصيانة للمرحلة الأولى لطريق حلب الرقة ابتداء من جسر عقدة المطار وحتى جسر كويرس بطول 27 كم من خلال عقد مع الشركة العامة للطرق والجسور بقيمة 45 مليون ليرة سورية وانتهت الأعمال في هذه المرحلة. وكذلك المرحلة الثانية من كويرس وحتى مدينة مسكنة بطول 62 كم بكلفة 236 مليون ليرة سورية ونفذت هذه المرحلة من قبل مؤسسة الإنشاءات العسكرية.

وأشار خويلد إلى أنه تم إجراء الصيانة للمرحلة الثالثة من مسكنة حتى منطقة شعيب الذكر في محافظة الرقة ويجري تنفيذ الصيانة من قبل الإسكان العسكري بكلفة تصل إلى 400 مليون لانجاز العبارات المدمرة وقد وصلت نسبة الانجاز إلى 60 بالمئة وهناك عقد آخر لنفس المنطقة لصيانة الطريق بقيمة 400 مليون ليرة سورية.

وأضاف خويلد أن هناك أعمالاً صناعية نوعية على هذه الطرق ومنها جسور قنوات المياه التي تروي محافظة حلب ، حيث تمت دراسة إعادة تأهيل جسرين لقناة الري المتقاطعة مع أوتستراد حلب الرقة من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية، كما تم إبرام عقد مع الشركة العامة للطرق والجسور بقيمة 325 مليون ليرة لإعادة تأهيل الجسرين وأعطي أمر المباشرة في آب الماضي ، وتمت دراسة إعادة تأهيل جسري الدويرينة وكويرس وأبرم عقد للصيانة مع الشركة العامة للطرق والجسور بحلب لإعادة تأهيل هذين الجسرين بقيمة 100 مليون ليرة سورية ، وكذلك إعادة تأهيل جسر دير حافر بقيمة 129 مليون ليرة.

أما بالنسبة لتحويلة حلب الجنوبية والتي يصل طولها إلى 17.5 كم بين خويلد أنه تم الكشف على الجزء الثاني منها من الراموسة الى جسر المطار وتقييم الوضع وتم إبرام عقد لدراسة إعادة تأهيل جسر سادكوب بقيمة 427 مليون ليرة سورية وجسر عسان بقيمة 200 مليون ليرة سورية وانتهت الأعمال في هذه الأقسام وكذلك أجريت الدراسة لتأهيل سبعة جسور على تحويله حلب الجنوبية هي جسور الراموسة الأول والثاني وقويق والاسمنت والعقدة العاشرة وسكة القطار وعقدة المطار وبلغت نسبة التنفيذ من قبل الإسكان العسكري 50 بالمئة وبكلفة تجاوزت 300 مليون ليرة سورية.

أما طريق تل الضمان فقد تم البدء به ابتداء من محطة المعالجة وحتى مفرق الحاضر عبطين بقيمة 275 مليون وبلغت نسبة الانجاز 25 بالمئة ، هذا بالنسبة للجزء الأول في تل الضمان أما الجزء الثاني فتبلغ كلفة إعادة تأهيله 370 مليون ليرة سورية.

وبين خويلد أن القسم الرابع من هذه المشروعات هي محور حلب الباب القديم بطول 22 كم بكلفة 175 مليون ليرة سورية وانتهت الأعمال تقريبا في هذا الطريق، وبالنسبة لطريق حلب الباب الجديد أيضاً بطول 22 كم فقد تم تلزيم إعادة تأهيله للشركة العامة للطرق القسم الرابع من هذه المشروعات هي محور حلب الباب القديم بطول 22 كم وبكلفة 175 مليون ليرة سورية وانتهت الأعمال تقريباً في هذا الطريق، وبالنسبة لطريق حلب الباب الجديد أيضاً بطول 22 كم فقد تم تلزيم إعادة تأهيله للشركة العامة للطرق والجسور بكلفة 240 مليون ليرة سورية.