طرطوس تنتظر تعديلات مهمة في المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء

| طرطوس- الوطن

مناطق المخالفات والمخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء هما الموضوعان الأكثر إثارة للجدل في طرطوس، فالبعض يطالب بتطبيق التوسع الشاقولي باعتباره الحل الوحيد لمشكلة نقص الأراضي وآخرون يطالبون بالتشدد في تطبيق معايير الجودة العالمية فيما يخص جماليات الأبنية واعتماد الطاقات البديلة فما رؤية مجلس المدينة بهذه الخصوص؟ وهل هناك ما يمكن أن يكون هدفاً يصبو إلى تحقيقه؟

رئيس دائرة التخطيط العمراني في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن أكد لـ«الوطن» أن هناك تعديلات مهمة ينتظرها أهالي المدينة في المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء وذلك كترجمة لمقترحات وتوصيات ورشة العمل التي أقامها مجلس المدينة والمحافظة بمشاركة وزارة الأشغال العامة والإسكان وجامعتي طرطوس وتشرين ونقابة المهندسين، ومن المنتظر دراستها وإقرارها في الوزارة.

وبيّن حسن أن هذه التعديلات تشمل ترسيخ موضوع التوسع الشاقولي بزيادة عامل الاستثمار بما ينسجم مع البرنامج التخطيطي للمدينة وإقامة مرائب للسيارات تحت الأبنية التي ستشاد والتشجيع على استخدام مصادر الطاقة الكهروضوئية بإعطاء عوامل تشجيعية تحفيزية لقاء ذلك للتشجيع على دمج العقارات بغية الحصول على أبنية مميزة تتماشى مع الشروط العصرية.

أما فيما يخص مناطق التوسع الجنوبي (المخالفات الجماعية) فبيّن حسن أن هناك اقتراح تعديل بعض النقاط التي تساهم في تخفيف التشابكات بين المالكين ولاسيما أن المدينة باشرت بتطبيق الباب الثاني (التوزيع الإجباري) من القانون 23 لعام 2015 بعد أن تم توقيع عقد المسح مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية – فرع المنطقة الوسطى.

وبذلك تكون طرطوس المدينة الأولى التي باشرت بتطبيق الباب الثاني من هذا القانون الذي يعول عليه في حل المشكلة المزمنة في منطقة المخالفات الجماعية وتنفيذ المخطط التنظيمي المصدق منذ عام 2008.