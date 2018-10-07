نقابة العمال: السورية للتجارة في السويداء ترتجل القرارات وصالاتها لاستثمار التجار

| السويداء- عبير صيموعة

أججت القرارات التي تتخذها إدارة فرع الشركة السورية للتجارة في السويداء بحق العاملين في الصالات التابعة لها الخلاف ووسعت الهوة بينها وبين العاملين من جهة وبين الإدارة واتحاد العمال في السويداء من جهة أخرى.

وأكد رئيس نقابة عمال المصارف نبيل البكفاني (التي يتبع لها عمال الشركة) أن إدارة فرع الشركة تقوم بتوزيع الخبز على الصالات بشكل عشوائي حيث تحدد الكميات من الإدارة من دون النظر إلى حاجة كل صالة من المادة ويتم تغريم عامل الصالة بكميات الخبز غير المبيعة ما يضطر إلى قيام العامل ببيع الخبز التالف علفاً للحيوانات، معززاً طرحه كمثال ما جرى مع مدير صالة السورية للتجارة في الرحى حيث قامت إدارة فرع الشركة بنقله إلى قرية طربا التي يحتاج الأمر إلى أكثر من ساعة ونصف من تنقلات للوصول إليها لرفضه استجرار الكمية المطلوبة وذلك لقرب الصالة من مخبز البلدة الذي لا يبعد عنها 100 متر على حد قوله.

وأكد البكفاني أن النقابة قامت بتسطير كتاب رسمي للجهات المعنية في المحافظة وآخر للاتحاد المهني للخدمات العامة في دمشق تشرح فيه الواقعة وتؤكد تسلط إدارة فرع الشركة السورية في السويداء واتخاذ القرارات الارتجالية البعيدة عن التنظيم النقابي والحزبي واستثمار معظم صالات المؤسسة من قبل تجار القطاع الخاص الذي هدفه الربح وليس سمعة المؤسسة فضلاً عن إلزام العاملين في الصالات على الدوام حتى العاشرة ليلاً بقرار من المدير العام للسورية للتجارة مشدداً في كتابه على نقل العامل بشكل كيدي وانتقامي في حال إبداء الرأي أو معارضة قرارات الإدارة الخاطئة، خاتماً الكتاب بتأكيد عدم وجود تعاون وتنسيق بين الإدارة وبين التنظيم النقابي الذي ينعكس سلباً على واقع العمل والعمال موضحاً أن مؤسسات السورية لتجارة هي إحدى مؤسسات التدخل الإيجابي ووجدت لحماية ذوي الدخل المحدود ويجب حماية العاملين ضمنها أولاً.

مديرة فرع السورية للتجارة في السويداء هيام القطامي أشارت إلى أن هذا الكلام غير دقيق موضحة انه تم تكليف العامل بسبب نقل عمال درعا إلى محافظتهم ما أدى إلى نقص بعدد عمال الصالات ثم تم تكليف العامل لعدم وجود عناصر في المنطقة وبخصوص عدد ربطات الخبز الموزعة على الصالات أكدت القطامي أن العدد لا يتجاوز 75 ربطة في صالته ويمكن لرئيس النقابة زيارة الصالة والتأكد بنفسه علماً أنه وبزيارة للإدارة وأمام عضو اللجنة النقابية في المؤسسة كانت الكمية مبيعة وبالكامل الساعة التاسعة صباحاً والكيدية من النقابة وليس من الإدارة.