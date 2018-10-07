التوافق على عقد قمة ثانية بين كيم وترامب «في أقرب وقت» … بومبيو: إحراز تقدم مع كوريا الديمقراطية حول نزع السلاح النووي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن تحقيق تقدم في عملية التوصل لاتفاق حول تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، في وقت توافقت بيونغ يانغ وواشنطن على عقد قمة ثانية بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب «في أقرب وقت».

وكتب بومبيو على صفحته في تويتر بعد انتهاء زيارته إلى بيونغ يانغ، أمس: «جرت الزيارة إلى بيونغ يانغ للقاء زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، بنجاح. نحن (الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية) نواصل العمل على الاتفاقات التي تم التوصل إليها أثناء القمة (قمة ترامب- كيم) في سنغافورة. وأشكركم على استقبالي واستقبال فريقي من وزارة الخارجية الأميركية».

هذا وأكد بومبيو أنه توصل إلى اتفاق مع كيم بشأن إنشاء مجموعة عمل مشتركة لمناقشة خطة تحويل كوريا الديمقراطية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية وإجراء قمة جديدة بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وجاء في بيان صدر عن السكرتير الصحفي لرئيس كوريا الجنوبية يون يونغ- تشان: «أفاد وزير الخارجية الأميركي بومبيو باتفاق الطرفين على إنشاء مجموعة عمل للتوصل في المستقبل القريب إلى اتفاق حول جدول تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية وإجراء قمة أميركية كورية ديمقراطية».

ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد أعضاء الوفد الذي يرافق بومبيو في جولته هذه أن زيارة بومبيو إلى كوريا الديمقراطية أمس جرت بشكل أفضل مقارنة مع الزيارة السابقة.

وأضاف المصدر: في الوقت ذاته إن عملية تحويل شبه الجزيرة إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية ستكون طويلة. وكان من المقرر أن يقوم بومبيو بهذه الزيارة القصيرة، وهي رابع زياراته لكوريا الديمقراطية منذ آذار، لكنها تأجلت في اللحظة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب الذي برر التأجيل بعدم إحراز تقدم.

وقال كيم عبر مترجم لدى جلوسه إلى طاولة الغداء مع بومبيو «إنه يوم رائع جداً يبشر بمستقبل جيد للدولتين».

وكان بومبيو قد زار طوكيو يوم الجمعة ومن المقرر أيضاً أن يزور بكين قبل عودته إلى الولايات المتحدة اليوم الإثنين.

قال بومبيو وهو في طريقه إلى آسيا إنه يهدف إلى «التأكد من فهمنا لما يحاول كل طرف تحقيقه في واقع الأمر». وعبر عن أمله في الاتفاق على «موعد ومكان عام» لعقد قمة ثانية اقترحها كيم على ترامب في رسالة الشهر الماضي.

وبدا أن ترامب حريص على عقد قمة ثانية مع كيم على الرغم من أن تصريحات صدرت مؤخراً عن كوريا الديمقراطية تشير إلى أن الجانبين لم يضيقا بعد الهوة بينهما.

وأثار بومبيو غضب كوريا الديمقراطية في الآونة الأخيرة بإصراره على ضرورة استمرار العقوبات الدولية عليها إلى أن تتخلى عن أسلحتها النووية. وقال يوم الأربعاء إنه كان هناك تأييد بالإجماع لهذا خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام الماضية حتى وإن كانت روسيا والصين» لديهما بعض الأفكار بشأن الطريقة التي قد نبدأ بها التفكير في الوقت الذي سيكون مناسبا لتقليص العقوبات.

في هذه الأثناء أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية أن التوافق على عقد قمة ثانية بين كيم وترامب «في أقرب وقت»

وقالت رئاسة كوريا الجنوبية في بيان إن بومبيو قال: «إنه اتفق مع كيم على عقد ثاني قمة أميركية كورية ديمقراطية في أقرب وقت»، رغم عدم الاتفاق على موعد أو مكان اللقاء حتى الآن.

وكالات