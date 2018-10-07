«تحالف واشنطن» يواصل نقل الدواعش من ريف دير الزور

| وكالات

نفذت مروحيات تابعة لـ«التحالف الدولي» الذي تقوده أميركا عملية إنزال جوي نقلت خلالها عدداً من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي من ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة، أمس، بحسب وكالة «سانا» للأنباء، أن طائرات تابعة لـ«التحالف الدولي» نفذت أول من أمس عملية إنزال جوي نقلت خلالها عدداً من إرهابيي داعش من جنسيات مختلفة قرب بلدة الشعفة في الجيب الذي ينتشر فيه إرهابيو التنظيم في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ونفذ «التحالف الدولي» قبل عدة أيام عملية إنزال جوي عند أطراف قرية المراشدة في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة دير الزور نقل خلالها إرهابيين من التنظيم في المنطقة.

وتزعم واشنطن التي تقود «التحالف الدولي» اللاشرعي أنها تحارب تنظيم داعش الإرهابي في الوقت الذي تنقل قيادييه عبر طائراتها من المعارك لإنقاذهم من الموت، وسبق لها أن قامت بنقل العديد من إرهابييه في المنطقة الشرقية خلال عمليات الجيش العربي السوري ضد الإرهاب، إضافة إلى دعم التنظيم بشتى الوسائل سواء عبر استهداف نقاط الجيش كما حصل في جبل الثردة بدير الزور في أيلول عام 2016 أو عبر تزويده بالمعلومات الاستخباراتية لشن هجمات على الجيش في البادية.

وفي نهاية الشهر الماضي، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن واشنطن تستقطب فلول داعش وتعيد تأهيل مسلحيه في قاعدة التنف لقتال قوات الجيش.