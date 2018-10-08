موناكو يواصل الانحدار بالليغ آن .. الباريسي ساحق وماحق

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اكتسح سان جيرمان ضيفه ليون بخماسية نظيفة في قمة الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي مواصلاً عروضه الكبيرة ونتائجه المتميزة، محققاً أفضل انطلاقة لناد في تاريخ البطولة وتألق اللاعب الشاب كليان مبابي بتسجيله 4 أهداف بعدما صنع الهدف الأول للبرازيلي نيمار فرفع الفريق الباريسي رصيده إلى 27 نقطة مغرداً وحده في الصدارة تاركاً البقية يتنافسون على المركز الثاني، وعلى هذا الصعيد استعاد مرسيليا نغمة الانتصارات سريعاً بفوزه على كان بثنائية كانت كافية لبلوغه المركز الثالث وكان ليل ضمن الوصافة بعدما حسم في وقت سابق قمة خاصة جمعته مع سانت إيتيان.

اكتساح باريسي

عاش البارك دوبرنس ليلة مشهودة لسان جيرمان ولنجمه كليان مبابي، فالنادي الباريسي دخل التاريخ بفوز تاسع على التوالي ليصبح الوحيد الذي يحقق هذا الرقم مطلع الموسم متخطياً نادي ليل الذي سجل ثمانية انتصارات متتالية في موسم 36/1937، أما المهاجم الدولي الشاب فقد بدأ المباراة بصناعة ركلة جزاء ترجمها زميله نيمار قبل أن يسجل بنفسه أربعة أهداف متتالية خلال أقل من ربع ساعة بداية من الدقيقة 61 ليصبح أصغر لاعب يسجل سوبر هاتريك بتاريخ الليغ آن في زمن قياسي بين الأول والرابع، فوز الباريسي هو الخامس في أرضه وأنزل بليون الهزيمة الأقسى من ثلاث لم يسجل فيها لاعبوه والثانية خارج ملعبه حارماً إياه من استعادة المركز الثالث.

وسجل ميتروغلو وتوفين هدفين خلال 9 دقائق قبل نهاية الشوط الأول ليقودا مرسيليا إلى الفوز على كان وهو الفوز الرابع لفريق الجنوب بملعبه فاحتل به المركز الثالث بفارق الأهداف عن مونبيلييه المتعادل في وقت سابق علماً أنه لم يخسر خلال ثماني جولات.

وبالمقابل واصل موناكو طريق الانحدار فتلقى خسارته الثالثة على التوالي وهذه المرة بأرضه أمام رين الذي تقدم بهدف داميان داسيلفا (14) وعلى الرغم من النقص العددي لموناكو منذ مطلع الشوط الثاني فإن فالكاو أدرك التعادل (49) لكن حاتم بن عرفة الصائم عن التسجيل منذ موسمين بالليغ أن أعاد التقدم للضيوف (77) ليخرج فريقه بفوز أول بعد أربع جولات في حين موناكو بقي من دون فوز منذ الجولة الأولى متلقياً الخسارة الثالثة في ملعبه حيث لم يحقق هناك أي فوز هذا الموسم ليتراجع إلى أول مراكز الهبوط.

نتائج الأسبوع التاسع

سان جيرمان × ليون 5/صفر، ليل × سانت إيتيان 3/1، مرسيليا × كان 2/صفر، أنجيه × ستراسبورغ 2/2، تولوز × نيس 1/1، نيم × ريمس صفر/1، غانغان × مونبيلييه 1/1، أميان × ديجون 1/صفر، بوردو × نانت 3/صفر، موناكو × رين 1/2.

حصيلة

– 4 تعادلات أحدها سلبي مقابل 6 انتصارات منها خمسة للمضيفين فسجل 26 هدفاً، منها 3 أهداف من علامة الجزاء وأهدرت رابعة من مانغاني لاعب أنجيه.

– 39 مرة أشهر الحكام البطاقات الصفراء بوجه 37 لاعباً فطرد توزارت (ليون) ومولات (مونبيلييه) بالإنذار الثاني وخرج تورام (غانغان) وكيمبيبي (سان جيرمان) وأندريا راجي (موناكو) بالحمراء المباشرة، وخلت مباراة أميان × ديجون من البطاقات مقابل 8 صفراوات في مباراة مرسيليا × كان.

– تصدر لاعبا سان جيرمان نيمار ومبابي لائحة الهدافين برصيد 8 أهداف لكل منهما يليهما كاماتو (بوردو) وفلوران توفين (مرسيليا) ووجوناثان بامبا (ليل) بـ7 أهداف ثم نيكولاس بيبي (ليل) بـ6 أهداف.