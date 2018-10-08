تأمين كامل احتياجات «الشيج نجار» من الكهرباء خلال 45 يوماً

| علي محمود سليمان

صرّح مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية حازم عجان لـ«الوطن» أنه نتيجة تطور الأعمال وارتفاع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية القائمة والتي دخلت في الإنتاج والتي ستدخل في المرحلة القادمة ضمن المدينة أصبح من الضروري تشغيل محطة التحويل الكهربائية الثالثة، حيث يتم حالياً تشغيل محطتي تحويل، وهما باستطاعة 60 ميغاواط، في حين المحطة الثالثة إيرانية الصنع باستطاعة 30 ميغاواط.

ولفت إلى وصول خبراء من الشركة المصنعة للمحطة الثالثة وقد بدؤوا بأعمال التأهيل للمحولة الكهربائية ضمن المحطة، ويتوقع أن تصبح جاهزة للعمل بعد نحو 45 يوماً، وبالتالي سيصبح كامل استطاعة التيار الكهربائي في المدينة 90 ميغاواط، ستكون قادرة على تغذية كامل حاجة المدينة على وضعها الحالي ولمدة العامين القادمين، هي محطة صناعة إيرانية موجودة في المدينة قبل الأزمة وقد تضررت كلياً خلال الأزمة نتيجة الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مدينة الشيخ نجار الصناعية.

وبين أنه بعد دخول المحطة الثالثة في الخدمة سيتم تأمين التيار الكهربائي لمعامل الفئة الثالثة في المدينة بشكل كامل، حيث إن الفئة الثالثة هي ذات المساحات الأكبر من المقاسم الصناعية ضمن المدينة بما يزيد على 4250 متراً مربعاً، وهي منشآت صناعية ذات ثقل استثماري من حيث الإنتاج، فيما مساحات الفئة الثانية تتراوح ما بين 1000 متر مربع و4000 متر مربع، والفئة الأول للمساحات دون 1000 متر مربع.

وأوضح أنه تم إيصال التغذية الكهربائية لأكثر من 60 منشأة صناعية منتجة من الفئة الأولى بعد تأهيل 9 مراكز تحويلية وبالتالي إيصال الكهرباء وهي منشآت كانت تعمل بتكاليف إنتاجية عالية نتيجة ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة لديها، وبعد وصول التيار الكهربائي إليها ستنخفض تكاليف الإنتاج لديها.

ولفت عجان إلى أن عدد المنشآت المنتجة حالياً ضمن الشيخ نجار بلغ 515 منشأة صناعية وذلك بعد دخول 93 منشأة صناعية إلى الإنتاج منذ بداية العام الحالي.

وبالنسبة للمقاسم المخصصة للمستثمرين فقد بلغت 455 مقسماً جديداً منذ بداية العام 2017، من بينهم 180 مقسماً ضمن العام الحالي 2018، كما بلغت فرص العمل التي توفرها الشيخ نجار الصناعية أكثر من 18 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن القطاع النسيجي يشكل نحو 55% من عدد المنشآت الصناعية المنتجة في المدينة، حيث يبلغ عددها أكثر من 240 منشأة صناعية نسيجية، لافتاً إلى تحقيق تحسن نسبي في صادرات القطاع النسيجي، علماً بأن افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن سوف يساعد بشكل كبير في تحسن الصادرات السورية بشكل عام وصادرات النسيج بشكل خاص، إن كان في مدينة الشيخ نجار الصناعية أو في غير مناطق ومدن صناعية.

ولفت عجان إلى أنه قد بدأت تجربة خط الضخ الواصل من قناة الجر الرئيسية للمياه الصناعية باستطاعة 4 متر مكعب في الثانية إلى المدينة الصناعية حيث تم تأمين الكهرباء والمضخات اللازمة لقناة الجر بانتظار بدء المياه المستخدمة لأغراض الصناعة خلال شهر من الآن.