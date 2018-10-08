مسلحون يختطفون رجل أعمال سورياً في لبنان

| وكالات

أقدم مسلحون على خطف رجل الأعمال السوري محمد عريشي، وابنه بدر الدين في لبنان، ثم أطلقوا الابن على حين اقتادوا الأب إلى جهة مجهولة.

وبحسب قناة «العالم» الإخبارية، فإن عريشي من مواليد 1973، ويقيم في سورية ويعمل مقاولاً، وكان قد حضر منذ يوم واحد إلى لبنان لزيارة ابنه بدر الدين (مواليد 1993)، الذي يقيم في بلدة قب الياس البقاعية.

وأضافت القناة: إن الأب وابنه توجها «الخميس» معاً إلى نقطة المصنع الحدودية لتفقد الوضع القانوني لسيارتهما، وهي سيارة من نوع Audi مسجلة في سورية، وفي طريق عودتهما، اعترضهما 4 مسلحين على متن سيارة من نوع «جيب» سوداء اللون، وخطفوهما مع سيارتهما، ليفرجوا بعدها عن الابن بدر الدين في أعالي محلة كسارة – زحلة، ويتركوا سيارة الـAudi على أوتوستراد العربي جهة تعنايل، على حين لا يزال مصير الوالد المخطوف مجهولاً.

ويرى مراقبون أن عملية الاختطاف هذه تندرج في إطار الممارسات العنصرية التي يمارسها بعض اللبنانيين بحق السوريين، خاصة المهجرين منهم الذين يعيشون في ظروف صعبة، حيث سبق أن أجبرت 13 بلدية على الأقل في لبنان آلاف المهجرين السوريين على مغادرة منازلهم، وقال بعضهم: إن «السلطات استخدمت معهم العنف أثناء طردهم من بيوتهم، في حلقة جديدة من مسلسل التعامل العنصري الذي واجهه السوريون منذ وصولهم إلى هذا البلد هرباً من بطش الإرهابيين وإجرامهم في سورية.