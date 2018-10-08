أنزور: علاقتنا مع كوريا الديمقراطية مستمرة منذ حرب تشرين

| الوطن

تابع وفد مجلس الشعب برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور لقاءاته في جمهورية كوريا الديمقراطية، حيث تم التأكيد على متانة العلاقة التي تربط سورية وكوريا الديمقراطية منذ حرب تشرين التحريرية مروراً بالحرب على الإرهاب.

وبحسب بيان تلقته «الوطن»، أشار أنزور، خلال لقائه أمس والوفد المرافق، رئيس هيئة الرئاسة في مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية كيم يونغ نام، إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد اليوم مزيداً من التطور على مختلف المستويات.

من جانبه شدد يونغ نام، على أن سورية ستصل إلى النصر النهائي قريباً، بعد القضاء على المؤامرة التي حيكت ضد الشعب السوري من الولايات المتحدة الأميركية.