دحض وهم فائدة تناول الكحول باعتدال

| وكالات

أكد العلماء أن الجرعات الصغيرة من الكحول تشكل خطورة على الصحة، حيث إن تناول الكحول يزيد من احتمال الوفاة المبكرة بنسبة 20 بالمئة لمختلف الأعمار.

وتفيد سارة هارتس من جامعة واشنطن في سان لويس بأن الجميع يظنون أن تناول كأس أو 2 من النبيذ أو الجعة في اليوم غير مضر، بل مفيد للصحة. ولكننا تمكنا من إثبات أن تناول الكحول باعتدال يومياً يزيد من احتمال الوفاة المبكرة.

وقامت هارتس وفريقها العلمي بدراسة ثلاثة أبحاث كبيرة شملت أكثر من 400 ألف شخص أعمارهم 18-85 سنة. قسم منهم كان يتناول الكحول يومياً ولكن بكميات قليلة، والقسم الآخر يتناول الكحول نادراً ولكن بكميات كبيرة. أي يمكن القول إن الجميع يتناولون الكحول بالمعدل نفسه.

وأظهرت نتائج التحليل اتجاهات مثيرة للاهتمام عن تأثير تناول الكحول بصورة دائمة أو بين فترة وأخرى في تطور الأمراض المختلفة. فمثلاً، إذا كان المتطوع يتناول كمية معتدلة من الكحول مرتين أو ثلاث في الأسبوع، فإن ذلك أدى إلى تحسن حالة القلب والأوعية الدموية. ولكن تناول الكمية نفسها يومياً كان له عواقب سلبية جداً.

وتشير هارتس، إلى أن تناول أي كمية من الكحول يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد وغيره من الأورام وكذلك بعض الأمراض المزمنة.

عموماً بينت جميع الدراسات والبحوث أن أضرار الكحول أكثر بكثير من فوائدها، فهي تزيد من احتمال الموت المبكر بنسبة 20 بالمئة لجميع الأعمار.