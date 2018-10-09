التحذير من مخاطر مشروبات الدايت على الصحة

| وكالات

حذّرت دراسة علمية حديثة من المخاطر المترتبة على صحة الكثير من الأشخاص ممن يقبلون على تناول مشروبات الحمية «الدايت» لخفض تناولهم من السكر.

وبحسب موقع «ذا نيو تايمز» وجد الأطباء من جامعة أديليد الطبية في أستراليا أن تناول كميات كبيرة من المحليات منخفضة السعرات التي تستخدم في مشروبات الدايت على مدار أسبوعين فقط كان كافياً لزيادة تكاثر البكتيريا في الأمعاء والتي تغير من الطريقة التي ينظم بها الجسم من معدل السكر في الدم وهو ما يزيد مع مرور الوقت من خطر الإصابة بالسكري من الدرجة الثانية.

وقاد البروفيسور ريتشارد يونغ فريق الباحثين الذين أخضعوا مجموعة من الأشخاص لتجربة على مدار أسبوعين وقاموا بتقسيمهم إلى فريقين حيث منح أعضاء الفريق الأول أقراصاً من المحليات التي تحتوي بما يعادل ما يوجد عادة في أربع ونصف علبة من مشروبات الحمية يومياً.

ومنح المشاركون بالتجربة في الفريق الثاني أقراصاً وهمية لا تحتوي محليات وحلل الخبراء البكتيريا التي تكونت في أحشاء المتطوعين فاكتشفوا تغيراً كبيراً لدى أولئك الذين استهلكوا المحليات مع انخفاض في إفراز هرمون «جي الـبي 1» الذي يساعد في التحكم بمستوى الغلوكوز بالدم.