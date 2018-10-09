الموت يغيب التشكيلية الألمانية أورسولا باهر في دمشق

| الوطن

غيب الموت الفنانة التشكيلية الألمانية أورسولا باهر في دمشق صباح أمس عن عمر يناهز 58 عاماً بعد أن حققت حلمها بافتتاح معرضها في دار الأسد للثقافة والفنون أمس الأول رغم معاناتها الطويلة مع مرض عضال.

ونعت وزارة الثقافة الفنانة التشكيلية التي عرفت بمناصرتها للشعب السوري ووقوفها إلى جانب أبناء الجالية السورية في برلين خلال الوقفات الاحتجاجية منددة معهم بما يتعرض له الشعب العربي السوري من حرب إرهابية ظالمة.

وكانت الراحلة قد افتتحت معرضاً لأعمالها في دار الأسد للثقافة والفنون ضم 46 لوحة تحاكي بطولات الجيش العربي السوري وصمود ومعاناة أبناء سورية والحرب الإعلامية الموجهة لنا وتآمر الغرب على سورية.