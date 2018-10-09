تكريم الراحل حنا مينة وست جوائز لسورية في مهرجان الإسكندرية

| الوطن

حققت السينما السورية حضوراً لافتاً في ختام فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ34 فحصدت ست جوائز شملت مختلف مسابقات المهرجان.

وحصل الفنان الكبير دريد لحام على جائزة التمثيل الكبرى عن دوره في فيلم «دمشق حلب» الذي أهدى الجائزة «لأمنا سورية الصابرة»، أما النجمة سوزان نجم الدين فحصلت على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في فيلم «روز»، على حين ذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثان للنجم غسان مسعود عن دوره في الفيلم الفلسطيني «كتابة على الثلج».

ونال فيلم «دمشق حلب» جائزة أفضل فيلم وهو من تأليف تليد الخطيب وإخراج باسل الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للسينما كما حصل فيلم «روز» على جائزة ناديا لطفي لحقوق الإنسان وهو من تأليف حازم سليمان وإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة إيمار الشام.

ونال الفيلم القصير «الخيمة 56» جائزة أفضل إخراج للمخرج سيف الشيخ نجيب.

من ناحية ثانية، كرمت إدارة المخرجان الأديب السوري الراحل حنا مينة من خلال ندوة تكريمية تضمنت عرض فيلم وثائقي قصير عن الأديب الراحل من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وإخراج نضال قوشحة بعنوان «الريس».