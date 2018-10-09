نائب يطالب بمحاسبة نائب آخر بادعاء إساءته لزملائه على الفيسبوك ورئيس مجلس الشعب: دع الفيسبوك للفيسبوكيين … مرسوم الأوقاف بيد لجنتي «التربية» و«الدستورية» … وزير الإدارة المحلية: تعويض الأضرار أولوية بعد إعادة الخدمات وسوق خاص بالأكشاك

| محمد منار حميجو

ناقش مجلس الشعب مع وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف مشروع القانون المتعلق بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة عن عدم تسديدهم للرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات المحققة عليهم.

وبعد مداولات وافق المجلس على المشروع الذي نص على إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وأقساط المساكن المخصصة من الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2017 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية نهاية الشهر الثالث من العام القادم.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة تتضمن لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتربية والتعليم لمناقشة المرسوم 16 الذي يحدد مهام وزارة الأوقاف، داعياً الصباغ إلى اجتماع اللجنة المشتركة بعد الانتهاء من الجلسة مباشرة لإعداد التقرير اللازم في هذا الموضوع.

وبدأت الجلسة هادئة ورتيبة تخللتها مناقشة بعض المراسيم ومشاريع القوانين ومداخلات عادية من النواب إلا أن النقاش اشتد بين بعض النواب في خواتيمها لتصل لمرحلة المشاحنات ومطالبة نائب بضرورة أن يتصدى المجلس لمحاسبة زميل له يسيء للنواب على صفحات الفيسبوك.

الجدل بدأ حينما اتهم النائب معروف السباعي زميله وضاح مراد بنشر عبارات تسيء لمهنة طب البيطرة ووصف الشعب السوري بأوصاف غير لبقة وحينما حاول قراءة المنشور على الفيسبوك تدخل رئيس المجلس حموده الصباغ ليمنعه من ذلك قائلاً: لا تقرأ لنا ما هو مأخوذ من الفيسبوك دع الفيسبوك للفيسبوكيين وتكلم بما تحب أن تقوله.

واحتدم النقاش عندما طلب السباعي من مراد الاعتذار وأن يرجع إلى صوابه، مشدداً على أن مهنة الطب البيطري يستحقون جميع المناصب، الأمر الذي دفع مراد إلى الرد عندما سأله الصباغ أنه المقصود بالكلام فقال: نشرت على صفحتي الشخصية رأياً لكن فوجئت بشتائم لا تليق بعضو مجلس شعب ولا بالزملاء على صفحة نقابة الأطباء البيطريين في حماة.

وأضاف مراد: يمكنكم الاطلاع على المنشور على صفحتي كاملاً ولا أعلم ما الذي جعل الأطباء البيطريين يعتبرون أن ما تم نشره إساءة لهم وللأسف كانت الشتائم الموجهة لي، مؤكداً أنه مستعد لتصوير ما نشره المنشور الذي يسيء له.

شكل كلام مراد نوعاً من الدهشة ظهرت جلياً على ملامح الصباغ إلا أنه عاد ليؤكد هناك قانون يحاسب كل من تطاول وهناك أصول في هذا الموضوع، مضيفاً: لم تجبنا زميل وضاح هل ما تم ذكره صحيح أنك نعت الشعب السوري بألفاظ غبر لبقة، ليجيبه مراد: المقال على الفيسبوك موجود وبإمكان أي شخص أن يطلع عليه.

وتدخلت النائبة أميرة استيفانو قائلة: أتمنى ألا يناقش هذا الموضوع تحت القبة بل في مكتب رئيس المجلس وأن يشطب من الجلسة فأجابها رئيس المجلس قائلاً: نحن هنا ليس لنعلم بعضنا ماذا يشطب وما لا يشطب.

إلا أن النائب عاطف الزيبق تطرق إلى موضوع محاسبة أعضاء المجلس، موضحاً أن الدستور والنظام الداخلي نصا على عدم مساءلة العضو جزائياً أو مدنياً حول ما يتكلم به تحت القبة أو في اجتماع اللجان وغير ذلك فإنه يحق لنقابة الأطباء البيطرية رفع دعوى باعتبار أن المنشور على صفحة الفيسبوك إذا كان مسيئاً لها، فأجاب الصباغ: تحت القبة ليس مكاناً للحساب.

واشتد النقاش أكثر عندما تدخل زميله آلان بكر قائلاً: هل يحق لعضو مجلس الشعب أن يتطاول على أجهزة الدولة ولا يأخذ المجلس إجراء بحقه، فسأله الصباغ من تطاول على أجهزة الدولة فأجابه: تابعوا المنشورات التي ينشرها الزميل على صفحته.

ورداً على كلام بكر أضاف الصباغ: هل تقصد أن تقول نحن مقصرون وهناك تطاول ولا نتصدى له، فأجابه بكر: يجب أن نتصدى لذلك لأن الإساءة تطول كل أعضاء المجلس.

كلام بكر دفع الصباغ للقول: أيضاً هذا درس في النظام الداخلي يعلمنا زميلنا كيف نطبقه، وزاد النقاش حدة حينما أدلى وائل ملحم بمداخلة له يتكلم فيها عن الخدمات في حمص، فرد عليه الصباغ: لا يحق لك زميل أن تسأل وتجيب في ذات الوقت والوزير موجود ويجيب عن سؤالك وإذا كان جوابه يريد التوضيح نعطيك الحق في ذلك.

وأكد ملحم أنه يتكلم عبر مقام رئاسة المجلس وأي زميل لديه كلمة فليتلكم بها لأنه لا يحق لأي عضو مقاطعة زميله، فأجابه الصباغ: زميل وائل لا نريد في كل جلسة أن يخرج لنا زميل يحتد في كلامه فيحدث ويشحن الجو، هذا الأمر غير مقبول فالأمر عادي، أنت تكلمت عن الخدمات والموضوع الذي طرحته عادي.

مخلوف يتكلم

من جهته أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن انتخابات الإدارة المحلية نجحت نجاحاً باهراً من جهة المشاركة في الترشيحات إضافة إلى الإشراف الكامل من اللجنة القضائية العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية جرت بكل انسيابية.

وفيما يتعلق بتعويض الأضرار كشف مخلوف أنه سيكون أولوية ثانية باعتبار أن أولوية الحكومة الأولى إعادة الخدمات للمنطقة لأهمية هذا الموضوع، معتبراً أنه لا يمكن أن تعود المنطقة إلا بتوافر الخدمات فيها.

وأعلن مخلوف عن خطة لتنظيم الأكشاك وإحداث أسواق وساحات خاصة بها، مؤكداً أنه من غير المقبول أن يكون هناك عشوائية في هذا الموضوع أو توجد أكشاك تضيّق على المارة مع حفظ حقوق ذوي الشهداء بهذا الموضوع.