بالتخصص سيدات الشرطة بطلات بالكرة الطائرة … خليل شريط مدرب الفريق: حصلنا على بطولة الدوري لسبع سنوات وفقدناها مرة ولا يوجد منتخب لهذا السبب!

| راما علاوي

إذا كانت ناعمات الشرطة بالكرة الطائرة حققن أرقاماً غير مسبوقة على صعيد بطولات الجمهورية والحضور ضمن المنتخبات الوطنية، فإن للمدرب الخبير خليل شريط حصة في كل ما تم إنجازه، وإن غاب عن تدريب الفريق لفترات، إلا أنه سرعان ما يعود، وحين يعود يحقق إنجاز، ويقود أيضاً المنتخب الوطني.

خليل شريط اسم لامع في تدرب الكرة الطائرة حقق مع فريق الشرطة مؤخراً اللقب الثمين أربعة مواسم على التوالي وقبلها كان له من الطيب النصيب، ولذلك كان لـ«الوطن» حوار مع هذا المدرب..

بداية سيدات الشرطة بطلات التخصص في هذه اللعبة فلماذا؟

فريق سيدات الشرطة بالكرة الطائرة حصل على بطولة القطر مدة ربع قرن تقريباً، والسبب أنه فريق ملتزم ومنضبط ويضم أبرز لاعبات القطر، وحتى في ظل الأزمة لم يتوقف عن التدريب وأيضاً هناك متابعة دورية من المسؤولين عن الاتحاد الرياضي للشرطة وتعاون تام لإزالة جميع العقبات.

ما عناصر التفوق بفريقكم؟

عناصر التفوق تكمن في الانسجام التام بين اللاعبات واللعب الجماعي ووجود الخبرة والشباب بالفريق، وأيضاً وجود لاعبات أساسيات ورديفاتهن حيث لا يقل عدد لاعبات الفريق عن اثنتي عشرة لاعبة، وكذلك وجود كادر فني وإداري متميز.

يقال إنكم تفوزون لأن الفرق ضعيفة فما رأيك؟

الحقيقة ثمة منافسة كبيرة من الفرق وبالأخص فريق سلمية العريق بالكرة الطائرة الأنثوية وفريقي محردة وتلدرة حيث لدى هذه الفرق لاعبات قويات ومتميزات، وقد نافسننا بقوة على بطولة الدوري، وأغلبهن لاعبات واعدات وسيكون لهن شأن في المستقبل.

ما رأيك بالمزج بين المخضرمات بالفريق؟ والشابات بالكرة الطائرة؟

أنا من المؤيدين للمزج بينهما، حيث الخبرة تحتاج إلى الشباب، والشباب يحتاج إلى الخبرة، والفريق الحالي يضم ثلاث لاعبات مخضرمات وعشرة لاعبات شابات، ومن ثم اللاعبات المخضرمات يساعدن الشابات على التطور والارتقاء بالمستوى.

لماذا لا يوجد منتخب للسيدات؟

بالنسبة لمنتخب السيدات قبل الأزمة كان مستواه ضمن أول أربع أو خمس دول في الوطن العربي بعد مصر وتونس والجزائر، وكان منتخباً جيداً جداً يشارك بعدة بطولات ودورات آخرها كان عام 2012 (دورة الاستقلال بالأردن) وبمشاركة نحو سبع دول عربية، أحرزنا المركز الأول وبعدها لم نعد ندعى لأي دورة عربية أو إقليمية أو آسيوية، ومن ثم لم يتشكل المنتخب الوطني على الرغم من جهود اتحاد اللعبة بتشكيل منتخب من الشابات والناشئات ودعوتهن لمعسكر مغلق، ولكن من دون وجود مشاركات لا يمكن أن يتطورن على الرغم من أن أعمارهن وأطوالهن مناسبة جداً.

ما العوامل التي تعوق عملكم محلياً؟

أغلب اللاعبات من الطالبات سواء بالجامعة أو المرحلة الثانوية والقسم الآخر منهن متخرجات ويعملن، ومن ثم هذا الوضع يؤثر أحياناً في سير العملية التدريبية ويعوق تطورها، ونحن نعمل قدر الإمكان للتوفيق بين العمل والدراسة والتدريب.

برأيك أي الفرق كانت قوية باللعبة واختفت؟

هناك فرق مثل النضال والجلاء وتشرين والكرامة والاتحاد، كانت أغلب لاعبات هذه الفرق بالمنتخب الوطني، وحالياً لا توجد كرة طائرة أنثوية بهذه الأندية، وأنا أتمنى أن تعود هذه الأندية لسابق عهدها بالاهتمام بالكرة الطائرة الأنثوية.

كم ساعة تتدربون؟

نتدرب ست ساعات بالأسبوع، أي ثلاثة تمارين في حال الراحة وعدم وجود استحقاق، ولكن مع قرب وجود أي استحقاق ترتفع وتيرة التمارين وندخل قبل البطولة بمعسكر مغلق.

*الإدارة ماذا تقدم؟

الإدارة متعاونة ومتجاوبة معنا وتلبي لنا جميع متطلبات التمرين والمباريات من تجهيزات كاملة وحجز الصالات والإقامة أثناء البطولات.

سجل البطولات كم عاماً وكم مرة فاز الفريق بقيادتك باللقب؟

تسلمت قيادة الفريق منذ نهاية عام 2010 ولغاية الآن، وحصلنا على بطولة الدوري سبع سنوات، وفقدنا اللقب مرة واحدة عام 2014 لمصلحة نادي تلدرة، وقبلها كنت مدرباً لفريق الناشئات وكذلك مدرب لسيدات نادي النضال بطل سورية مدة خمسة عشر عاماً، وأيضاً مدرب لمنتخب سورية للسيدات في عدد كبير من البطولات والدورات.

هل هناك بطولة تحت مسمى كأس الجمهورية؟

للأسف بالأعوام الأخيرة اختفت مسابقة كأس الجمهورية، وأتمنى من اتحاد الكرة أن يعيد هذه البطولة لأن كثرة البطولات والمسابقات تساهم في رفع وتطور المستوى.

هل لدينا باللعبة مقومات التطور؟

تتوافر مقومات كبيرة وعديدة لكي تتطور الكرة الطائرة الأنثوية، حيث يوجد عدد كبير من اللاعبات ذوات الأطوال والأعمار المناسبة، وأيضاً وجود كوادر تدريبية تساهم بتدريبهن، واتحاد اللعبة يعمل على هذه الفئات باهتمام، ولكن كما ذكرت سابقاً لا يكفي التدريب والبطولات المحلية، بل لابد من المشاركات الخارجية بغض النظر عن النتائج بدافع التطور، وكذلك لا بد من إيفاد المدربين الأكفاء والذين أثبتوا جدارتهم مع فرقهم بالتدريب والتطور إلى دورات تدريبية خارجية لمتابعة آخر تطورات علم الكرة الطائرة بغض النظر إذا كانوا قد أوفدوا من قبل أم لا.