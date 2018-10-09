كشف حساب المخالفات عن أيلول … «التموين»: 61 تاجراً إلى القضاء وإغلاق 281 محلاً وضبط كميات كبيرة من المهربات

| علي محمود سليمان

صرّح مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«الوطن» أن شهر أيلول الماضي شهد تسجيل عدد مرتفع من الإغلاقات للفعالية التجارية والإحالة إلى القضاء المختص مقارنة مع شهر آب الذي سبقه، وذلك ضمن إطار الحملة على المواد المجهولة المصدر والمهربة.

ولفت إلى أن تشدد الوزارة في جميع الأسواق في المحافظات ساهم بضبط كميات كبيرة من المواد المجهولة المصدر والمهربة، وعلى رأسها المواد الغذائية وأدوات التجميل والأدوات الكهربائية، وتمت إحالة المخالفين إلى القضاء المختص وإتلاف الكميات المصادرة التي لم تقدر بشكل دقيق لكون عمليات الضبط تمت في جميع المحافظات، مؤكداً أن الحملة مستمرة مع ملاحظة انخفاض حالات الضبط مؤخراً بعد التشدد الذي حصل خلال الشهرين الماضيين.

وبحسب تقرير حماية المستهلك (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات كافّة عدا (الرقة وإدلب ودير الزور) 3663 ضبطاً خلال شهر أيلول الماضي، أي بمعدل نحو 122 ضبطاً في اليوم، وهي تجمع بين الضبوط العدلية المنظمة على القانون 14 وعددها 2644 ضبطاً وضبوط العينات المسحوبة وتبلغ 1019 ضبطاً.

وبحسب التقرير، فقد تم إحالة 61 شخصاً مخالفاً إلى القضاء المختص، كما تم إغلاق 281 فعالية تجارية، وذلك خلال الدوريات التي قام بها جهاز حماية المستهلك في المحافظات وبلغ عددها 2785 دورية.

وبينّ التقرير أنه تم تحصيل مبلغ نحو 39 مليون ليرة سورية وذلك مقابل تسوية 1558 ضبطاً وفق المادة 23 من القانون 14 لعام 2015، حيث بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار 1026 مخالفة، ومخالفات الفواتير 470 مخالفة، والامتناع عن البيع تم ضبط 16 مخالفة، والبيع بسعر زائد تم ضبط 137 مخالفة، ومخالفات الغش في البضاعة 21 مخالفة، على حين تم ضبط 76 مخالفة للاتجار بمواد مدعومة من الدولة و6 مخالفات للاتجار بمواد إغاثية، على حين تم ضبط 19 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، ومخالفات بدل خدمات 233، ومخالفات المواصفات 28، ومخالفة متفرقة 120.

وقد سجلت محافظة ريف دمشق أعلى عدد من المخالفات بـ517 مخالفة، من ثم محافظة حماة بـ415 مخالفة، واللاذقية 414 مخالفة، ودمشق بـ380 مخالفة، وطرطوس بـ304 مخالفات، وحلب بـ254 مخالفة، وحمص بـ202 مخالفة، ودرعا بـ101 مخالفة، والسويداء بـ26 مخالفة، ومن ثم في محافظة دير الزور تم ضبط 19 مخالفة، وأقلها في القنيطرة 7 مخالفات، والحسكة بـ5 مخالفات.