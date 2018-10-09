مزارعو التفاح في اللاذقية في «حالة يأس» … أحمد لـ«الوطن»: التفاح المصاب إلى القمامة إذا لم يسوّق

| اللاذقية – عبير سمير محمود

تتواصل معاناة مزارعي التفاح في محافظة اللاذقية، في ظل عدم تنفيذ الجهات المعنية لوعودها بتسويق محصول التفاح وخاصة المصاب منه، بحسب ما ذكر عدد من المزارعين لـ«الوطن»، مطالبين بضرورة شرائه من الفلاحين قبل فوات الأوان وتكبيدهم خسارة جديدة.

وبيّن أحد الفلاحين أنه وخلال زيارة رئيس الوزراء عماد خميس لمنطقـــة الحفــة واستماعه لشكاوى ومعاناة الفلاحين بتسويق التفاح المصاب بفعـل موجـة البرَد، وجّــه محافــظ اللاذقية بالتواصل مع السورية للتجــارة لتسويق التفاح المصاب بشكل فوري، إلا أن أحداً لم يشترِ من المزارعين تفاحة واحــدة منذ زيارة الحكومة قبل نحو أسبوع، ولا يزال «التفاح ينتظر مصيره على أمه»، بحسب ما قال الفلاح.

وبالعودة لرئيس فرع اتحاد الفلاحين في اللاذقية هيثم أحمد، أكد لـ«الوطن»، أن همّ الفلاح اليوم هو تسويق التفاح المصاب والمقدر بنحو 11 ألف طن من إجمالي كمية المحصول وهي 23 ألف طن، لافتاً إلى أن الفلاح عليه الإنتاج وعلى الحكومة ومؤسساتها تصريف المحصول وخاصة الفائض منه.

وأضاف أحمد أن الفلاح ينتظر تسويق التفاح المصاب بفارغ الصبر وتنفيذ الوعود الحكومية خلال 10 أيام على الأكثر وإلا فسيكون مصير التفاح المصاب حاويات القمامة، مشيراً إلى أن الفلاح أمام خسارة كبيرة في حال لم يتم إنقاذه وإيجاد الحل لتسويق التفاح المصاب.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن بعض الفلاحين يقومون ببيع بعض الكميات بشكل إفرادي في سوق الهال بعدما وصلوا لحالة يأس من المماطلة غير المبررة بأخذ المحصول المصاب، منوهاً بأن نسبة تنفيذ التسويق التي وقع عليها المعنيون باجتماع الوزارات والجهات المعنية في 5 أيلول الماضي، 0% حتى تاريخه.

ولفت أحمد إلى أن الاجتماع المذكور خلص إلى وضع تسعيرات تأشيرية للتفاح، محددة بـ75 ليرة سوريّة لكيلو التفاح المصاب نتيجة موجة البرَد، مقابل 250 ليرة للتفاح الإكسترا، والنوع الأول بـ230 ليرة، والنوع الثاني 210 ليرات، والتفاح الأصفر بـ240 ليرة للنوع الأول، والثاني 220 ليرة، والثالث 210.

وأضاف أحمد أن تسعيرة التفاح الموشح تبدأ بـ230 ليرة، 210 للنوع الأول منه، 180 ليرة للنوع الثاني، والثالث بـ90 ليرة.