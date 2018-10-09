المنامة تتطلع للتعاون مع موسكو في مختلف المجالات

نوه رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل ـخليفة، بالدور المتعاظم للحكومة الروسية ومكانتها العالمية المتنامية اقتصادياً وسياسياً لدى استقباله السفير الروسي فاغيف غارييف لدى المملكة.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء في قصر القضيبية في العاصمة المنامة أمس الثلاثاء سفير روسيا لدى المملكة فاغيف غارييف، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في البحرين.

وخلال اللقاء أكد الـخليفة أن بلاده دائمة التطلع للمزيد من التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، معرباً عن الارتياح لقوة ومتانة العلاقات البحرينية الروسية، وما تشهده من نمو مستمر في جميع المجالات.

ووجّه رئيس الوزراء الشكر والتقدير للسفير الروسي لدى المملكة على جهوده الطيبة في تعزيز التعاون بين البلدين، متمنياً له كل التوفيق فيما سيوكل إليه من مهام، وأبلغه بنقل تحياته للرئيس فلاديمير بوتين وتمنياته له وللحكومة الروسية المزيد من التوفيق والنجاح.

ومن جهته أشاد السفير الروسي لدى المملكة بما توليه البحرين وما تبديه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الروسية، والارتقاء بمجالات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، منوهاً بما وجده من دعم حكومي سهل مهام عمله في المملكة.

روسيا اليوم