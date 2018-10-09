تفاح الساحل المصاب إلى القمامة إذا لم يسوق

| اللاذقية – عبير سمير محمود

قال رئيس فرع اتحاد الفلاحين في اللاذقية هيثم أحمد: همّ الفلاح اليوم هو تسويق التفاح المصاب والمقدر بنحو 11 ألف طن من إجمالي كمية المحصول وهي 23 ألف طن، مضيفاً: وإلا فسيكون مصيره حاويات القمامة.

وفي تصريح لـ«الوطن» رأى أحمد أن الفلاح عليه الإنتاج وعلى الحكومة ومؤسساتها تصريف المحصول وخاصة الفائض منه، مشيراً إلى أن الفلاح ينتظر تسويق التفاح المصاب بفارغ الصبر وتنفيذ الوعود الحكومية خلال 10 أيام على الأكثر.

وأشار أحمد إلى أن بعض الفلاحين يبيعون بعض الكميات بشكل إفرادي في سوق الهال بعدما وصلوا لحالة يأس من المماطلة غير المبررة بأخذ المحصول المصاب.