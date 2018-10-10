عائلة تنجو من حادث وتتعرض لآخر بعد ثوان

| وكالات

تعرضت عائلة في الصين لحادث سير مزدوج، إذ نجت من الحادث الأول لتصاب بشكل خطر في حادث آخر، وقع على الطريق العام نفسه.

ويظهر الفيديو بداية جدل الأب مع السائق الآخر الذي صدم سيارته أثناء القيادة على الطريق العام، بينما ترجل باقي أفراد العائلة من السيارة ووقفوا وسط الطريق العام، في تصرف خطر وغير مسؤول من الوالدين.

وبعد مضي بضع ثوان، يقع حادث سير آخر على الطريق العام نفسه، نجم على ما يبدو عن اصطدام سيارة مسرعة بإحدى السيارتين المتوقفتين، ما سبب إصابات خطرة لأفراد العائلة الذين نجوا من الحادث الأول.