في الدوري الممتاز المجد: الحذر والإقلاع … الشرطة: لا للغرور والوحدة لبداية متفائلة

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فرق دمشق الثلاثة بغياب الجيش تدخل مرحلة جديدة من الدوري الكروي فيه التفاؤل والتطلع بنتائج إيجابية لمسيرة أفضل ماذا قال المعنيون عن الفرق؟

محمد أيوب مساعد مدرب فريق المجد قال: فريقنا صار بأتم الجاهزية البدنية والفنية، دخلنا الدوري دون استعداد جيد، والمباريات التي لعبناها في الدوري وضعت الفريق بالجاهزية المطلوبة وحققت الانسجام إلى درجة معقولة.

من المفترض أن يكون إقلاع الفريق من مباراته مع الحرفيين، ونحن ننظر إلى فريق الحرفيين كغيره من الفرق، ولا ننظر إليه كمتذيل للدوري، لذلك يتوجب الحذر الشديد من المباراة لكون الفريق الضيف يبحث عن نتيجة طيبة بعد ثلاث خسارات ولأن أسلوبه الدفاعي المتوقع أن يلعبه يفرض علينا البحث عن حلول مجدية.

هدفنا الفوز بالمباراة وسنسعى لذلك ليكون الفوز الأول الذي نبني عليه قاعدة الانطلاق نحو الأمام.

لا.. للغرور

مصعب محمد مساعد فريق الشرطة يعتقد أن مباراة فريقه مع الكرامة هي الأصعب مما سبقها، لكون الكرامة لم يحقق النتائج المطلوبة، وهو يبحث عن مراضاة جماهيره بأرضه.

استعدادنا للمباراة جيد ومدربنا ركز في تمارينه هذا الأسبوع على أسلوب لعب الكرامة، كما كشف نقاط القوة والضعف في الفريق.

وعمل على إصلاح بعض الأخطاء التي حصلت في المباراة السابقة. اللاعبون يتمتعون بروح معنوية عالية وهم مصممون على المضي قدماً بتحقيق النتائج الجيدة.

وركز العميد حاتم على ضرورة اللعب بجدية وعدم الاستهتار، مؤكداً أن الغرور قاتل ويدمر كل أداء جيد ولا يحقق النتائج المرجوة.

وقال مصعب: نعتمد على الأداء الجماعي كعنوان للفريق، ونحن نبني فريقاً للمستقبل ولدينا مجموعة من اللاعبين الشبان الذين نزجهم في المباريات لأنهم يملكون الموهبة ولكنهم بحاجةإلى الخبرة والتأهيل.

بداية متفائلة

في نادي الوحدة البداية المتفائلة حدثت في مباراة الحرفيين، وسبب التفاؤل أن الانسجام بدأ يظهر على الفريق، وأن الأمور تبشر بالخير.

مباراتنا مع الوثبة صعبة للغاية، فالضيوف يملكون فريقاً جيداً متجانساً، وهو خطر بكل لحظات المباراة، ونحن أعددنا كل الحسابات للمباراة ونأمل أن يكون الفوز حليفنا، كما نأمل أن يكون جمهورنا اللاعب رقم واحد في الملعب بتشجيعه الهادف المؤازر للفريق وأن يبتعد عن العصبية والتشنج، والمباريات السابقة أثبت فيها جمهورنا أنه الجمهور المثالي لأنه كان فاكهة الملعب وتحلى بالأخلاق الرياضية.

سيغيب عنا في المباراة بسبب انضمامه للمنتخب حارسنا إبراهيم عالمة ودينامو الفريق خالد مبيض وهما لاعبان مؤثران، ونأمل أن يسد البدلاء هذا النقص على أكمل وجه، ونتمنى التوفيق من الله عز وجل.