موسكو تضغط على عمان لفتح معبر نصيب – جابر الحدودي

| وكالات

كشفت مصادر دبلوماسية غربية، أن عمان تتعرض لضغوط من موسكو لفتح معبر «نصيب – جابر» الحدودي بين سورية والأردن.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر دبلوماسية غربية، لم تسمها، أن عمَّان الحليف القوي للولايات المتحدة الأميركية تقاوم الضغوط الروسية لفتح معبر «نصيب- جابر» الحدودي.

وفي إطار سياسية المماطلة التي تتبعها الأردن بشأن إعادة فتح المعبر، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أول من أمس، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في عمان، أن إعادة فتح المعبر ستتم بعد الاتفاق على جميع الترتيبات اللازمة، من دون أن يحدد موعداً لذلك.