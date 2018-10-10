السيدة أسماء تستقبل أعضاء جمعية نادي جرحى الجيش العربي السوري

| الوطن

استقبلت السيدة أسماء الأسد، أمس أعضاء جمعية نادي جرحى الجيش العربي السوري، الذين يلعبون اليوم دوراً مهماً في مساعدة غيرهم من مصابي الجيش، بحسب ما ذكرت «الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية».

ونقلت الصفحة صوراً للسيدة أسماء إلى جانب أعضاء الجمعية، وعلقت بالقول: إن هؤلاء جاؤوا ليؤكدوا لها وللعالم أنهم سيجتازون الاختبار الذي وضعوا فيه اليوم، وسينتصرون في معركتهم مع الإصابة، كما انتصروا في معركتهم على الأرض.

كما أشارت «الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية» إلى الجريح سامي ملحم الذي حارب وأُصيب، فلم يجلس في بيته مستكيناً لإصابته وجرحه، وبمساعدة أصدقائه، خرج من عزلته لتصبح إرادته على الشفاء أكبر، وليؤسس بعد ذلك جمعية طبّق فيها تجربته الشخصية مع أكثر من جريح ومصاب، فأسس جمعية «نادي الجريح».

صفحة الرئاسة اعتبرت أن الجريح سامي ملحم وأصدقاءه الجرحى في الجمعية، وكما قاتلوا سابقاً في الحرب، يقاتلون اليوم في ميدان آخر، وعادوا ليكونوا قادرين ومتمكنين للعب دور فعال في المجتمع، وليصبحوا مثالاً يحتذى في تحقيق غاية برنامج جريح الوطن بمساعدة كل مصاب ليعود قادرا ومتمكنا من جديد.