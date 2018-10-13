فوائد تناول الكركم يومياً

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كشفت دراسات علمية أن الكركم مفيد جداً، ويساعد في إطالة العمر والمحافظة على الجمال وشكل الجسم.

ويعتبر جذر الكركم مضاداً قوياً للأكسدة، أما مسحوقه فغني بالكالسيوم والحديد وفيتامين C ومجموعة فيتامين В واليود والفسفور والزيوت الطيارة ومركب لاكتون، وغير ذلك من المكونات المفيدة.

كما أن الكركم يقوم بمهمة تطهير الجسم من السموم، ويساعد في تخفيض مستوى حموضة عصارة المعدة، وهذا مهم جداً لمن يعاني من قرحة المعدة. أما مرضى السكري فيساعدهم في تخفيض مستوى السكر في الدم، ويخفض من آلام المفاصل. إضافة إلى ذلك يعمل الكركم على حماية الكبد.