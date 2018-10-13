القهوة تزيد فرص الإنجاب

| وكالات

توصلت دراسة إلى أن الرجال الذين يشربون كوبين من القهوة أو الشاي في اليوم، تزداد لديهم فرص الإنجاب بمقدار الضعف. وقال الباحثون: إن نتائج الدراسة الأميركية يمكن أن تكون بسبب تأثير مادة الكافيين على مادتين كيميائيتين، ATP وGTP.

كما وجدت الدراسة الحديثة، أن النساء اللواتي يتناولن الكحول يومياً، أقل احتمالاً للحمل بنسبة 26 بالمئة.

في الوقت نفسه، يقول الخبراء إن تناول القهوة بكميات كبيرة، يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإستروجين في الجسم (الهرمون الأنثوي)، الذي يؤثر سلباً على القدرات الجنسية لدى الرجال. ويعتقد أيضاً أن جرعات كبيرة من القهوة يمكن أن تؤدي إلى التهاب البروستات.