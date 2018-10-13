قحطان الطلاع.. فنان الكومكس والرسوم المتحركة

| هناء أبو أسعد

سلك الفن منذ صغره وأغنى عالم الرسم والكتابة للطفل، خاطب مخيلة الأطفال بالرسوم الكرتونية باعتباره الشكل الأقرب والأكثر ولوجاً لعقلية الطفولة.

عندما يذكر الفن التشكيلي يذكر الطلاع كعلاقة جدلية دائمة من خلال الإرث الفني المتفرد الذي يلاعب خيال الطفل بالريشة واللون الحي.

التقينا الفنان قحطان الطلاع الذي بدأ حديثه قائلاً: «منذ طفولتي أعشق الرسم، وبالأخص الرسوم الكرتونية وفن الكومكس الذي تميزت فيه الأمر الذي مكنني من الحصول على نوع من التربية الفنية تنامت معي بتأثير الأسرة الفنية التي ولدت وترعرعت فيها، حيث كان أول اهتمامات لوحاتي يلخص العنصر الإنساني، وأولى تجاربي كانت من الباب الواسع عبر مجلة أسامة الشهيرة التي طرقت أبوابها حيث كانت المنبر الأول لأعمالي في العام 1979 وهي المدرسة الأولى التي نشرت فيها أولى لوحاتي الفنية فهي ملتقى الفنانين بالشعر وقصة الطفل وغيرها».

وعن أبرز أعماله قال الطلاع: «ألفت ورسمت مجموعات قصصية لعدد من دور النشر، صدر العديد منها. كما أنتجت مجموعة من الأفلام القصيرة للرسوم المتحركة ذات الطابع التوجيهي والتربوي نشر منها سلسلة أفلام مؤلفة من 20 فيلماً وكذلك (كليلة ودمنة)التي صدر منها 30 فيلماً، وعملت كمخرج لجريدة الفرات وكذلك رسام للكاريكاتور في بعض الصحف وعملت في مجلة أسامة لفترة طويلة أميناً للتحرير ومديراً لمنشورات الطفل ومديراً لمعهد التقانة للفنون التطبيقية ثم رئيساً لتحرير مجلة شامة وشاركت في العديد من المعارض والمهرجانات القطرية وساهمت في إنجاز اللوحات الخلفية لدورة الباسل في دير الزور والحسكة عبر تنفيذ الهياكل النحتية التي تظهر أثناء فقرات المهرجان».

ويتابع الطلاع عن عمله في المجال التلفزيوني قائلاً: عرض مسلسل مؤلف من 30 حلقة تلفزيونية من رسوماتي وإخراجي وهو عبارة عن طرائف كرتونية اجتماعية (أبو فكري)، وكان للجانب التوعوي نصيب فقد ساهمت في إنتاج أفلام قصيرة عن منع التدخين وأفلام توجيهية تخص وزارة الصحة عرضت في التلفزيون العربي السوري.

وعن جديده الأدبي قال: لديّ الآن مجموعات قصصية لدور نشر قيد الطباعة منها حكايات المساء ومجموعة مغامرات ضاحكة كومكس وكذلك مجموعة قصص مترجمة وكذلك عملا كرتون قيد التنفيذ حكايات المساء مؤلف من 50 حلقة أنجز القسم الأكبر منه وأغاني الحروف قيد الإنجاز وهناك مشروع يخص تنفيذ الدمى قيد الدراسة نفذ منه مجموعة دمى جميلة ومميزة.

يذكر أن التشكيلي قحطان الطلاع من مواليد دير الزور 1958 يحمل الإجازة في الفنون الجميلة من جامعة دمشق (تصوير زيتي) وعضو اتحاد الفنانين التشكيليين في سورية وعضو اتحاد الفنانين التشكيليين العرب وعضو اتحاد الصحفيين وله مشاركات في مجلات عربية متخصصة.