نتائج متباينة للعرب في تصفيات أمم إفريقيا

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جرت يوم الجمعة مباريات مهمة للمنتخبات العربية على طريق التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون العام المقبل، وجاءت نتائج المنتخبات العربية متباينة، فحقق منتخب مصر فوزاً كبيراً متوقعاً على سوازيلاند كما فازت الجزائر على بينين في الصراع بينهما على الصدارة، في الوقت الذي تلقت فيه موريتانيا خسارة ثقيلة أمام أنغولا في مباراة النقاط المضاعفة.

مصر تتفوق بشوط

حقق منتخب مصر فوزاً كبيراً على ضيفه منتخب سوزيلاند بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد تناوب على تسجيلها أحمد المحمدي وعمر وردة ومحمود حسن تريزيغيه ومحمد صلاح في الدقائق (7 و10 و29 و45) وجاء هدف سوزيلاند قبل خمس دقائق من النهاية.

منتخب مصرف رفع رصيده إلى ست نقاط من ثلاث مباريات وهو الرصيد ذاته لتونس قبل مباراتها أمس مع النيجر.

وشاب المباراة إصابة محمد صلاح مع صافرة النهاية وكشف طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا أن الإصابة عبارة عن شد خفيف ستضطره للغياب عن لقاء الرد في سوزيلاند بعد غد الثلاثاء.

الفوز هو الثاني للمدرب المكسيكي خافيير أغيري واستطاع أن يحقق الفوز في المباراتين على النيجر 6/صفر وعلى سوزيلاند 4/1 والامتحان الحقيقي سيكون مع تونس يوم 16 تشرين الثاني المقبل.

صدارة جزائرية

تطابقت التوقعات على أرض الواقع بلقاء الجزائر وضيفه منتخب بينين عندما فاز عليه بهدفين مقابل لا شيء سجلهما رامي بن سبعيني وبغداد بونجاح في الدقيقتين (21 و74) ليرفع منتخب الجزائر رصيده إلى سبع نقاط بأعلى لائحة المجموعة مقابل أربع لمنتخب بينين ونقطتين لغامبيا وتوغو اللذين تعادلا بهدفين لمثلهما على الأرض التوغولية.

وكان منتخب الجزائر فاز على توغو بهدف وتعادل مع غامبيا بهدف لمثله في المباراة الثانية وستكون مباراة الرد مع بينين بعد غد عند السادسة مساء مفصلية لتحديد بطل المجموعة الرابعة.

ومعلوم أن منتخب الجزائر أخفق في التأهل لنهائيات كأس العالم الأخيرة وبدأ صفحة جديدة مع التصفيات لاستعادة الألق والمنافسة على اللقب مع مجموعة تبدو ذهبية ولكنه لم يفلح في النهائيات الماضية عندما خرج من دور المجموعات.

خسارة موريتانيا

أخفق منتخب موريتانيا في الحفاظ على صدارة المجموعة التاسعة عندما هزم يوم الجمعة أمام مضيفه الأنغولي بهدف لأربعة وهي الخسارة الأولى للأشقاء بعد الفوز على بوتسوانا 1/صفر وعلى بوركينا فاسو بهدفين، وبذلك يتساوى منتخبا أنغولا وموريتانيا بالصدارة برصيد ست نقاط لكل منهما قبل لقاء الرد يوم الثلاثاء.

الغريب في النتيجة أن المنتخب الشقيق أخذ الأسبقية في الدقيقة الثالثة عن طريق الحسن العيد ولكن الشوط الأول انتهى أنغولياً بهدفين لهدف ثم كان التفوق الملحوظ في الشوط الثاني.

تاريخياً لم يسبق لمنتخب موريتانيا أن تأهل للنهائيات القارية وتبدو الفرصة ذهبية لكتابة التاريخ هذه المرة.

العلامة الكاملة

وحده منتخب غينيا حقق العلامة الكاملة بعد ثلاث مباريات قبل مباراة تونس أمس وجاء الفوز الثالث لغينيا على حساب رواندا بهدفين مقابل لا شيء سجلهما كامانو وابراهيما سيسي في الدقيقتين (36 و73) لحساب المجموعة الثامنة.

وكان منتخب غينيا قد تغلب على ساحل العاج خارج أرضه بثلاثة أهداف لهدفين وعلى جمهورية إفريقية الوسطى بهدف قبل التوجه يوم الثلاثاء إلى رواندا لخوض لقاء الرد.

وفي المجموعة الثامنة أيضاً تغلب منتخب ساحل العاج على جمهورية إفريقيا الوسطى بأربعة أهداف مقابل لا شيء فرفع الأفيال رصيدهم إلى ست نقاط بعد فوزهم في الجولة الثانية بأرض رواندا بهدفين مقابل هدف واحد.