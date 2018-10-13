يتابع منتخب السيدات بكرة السلة لفئة (تحت 18 سنة) تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في الهند، وذلك من خلال المعسكر الذي يقام في صالة الفيحاء بدمشق بإشراف المدرب الوطني عبد الله كمونة والمدربتين المساعدتين كارلا مغامز وإليزابيت سيمون، والإدارية جيسي دكرمنجي.

وبعد عدة أيام من التمارين المكثفة مع أكثر من أربعين لاعبة من مواهب المحافظات تم انتقاء تسع عشرة لاعبة للدخول في مرحلة تحضيرية جديدة للبطولة الآسيوية، واللاعبات هن: نورا بشارة، شام أوضه باشي، جلنار مبارك، آنا أصلانيان، يانا عفيف، ماريا بدر، يارا سليمان، لانا الفصيح، هايدي قدار، يارا بركات، نيللي كرزي، دلع حمود، نور داوود، بروين خليل، لاريسا شكر، ريتا الناجي، ستيفاني الأطرش، روعة الحاج، جيسيكا دميان.