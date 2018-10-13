السورية للحوالات المالية دون مكاتب في المحافظات … منصور لـ«الوطن»: أرباح بلوبي 230 مليون ل.س وتراجعنا عن طرحه للاستثمار

| الوطن

أكد مدير الشركة السورية للنقل والسياحة فايز منصور تراجع الشركة عن طرح شاليهات منتجع بلوبي للاستثمار على القطاع الخاص، مبيناً أن فكرة الاستثمار كانت موجودة لكنها ألغيت نظراً للعائدات الكبيرة المحققة في الموسم السياحي الأخير بسبب الإقبال الكبير ونسب الأشغال المرتفعة.

وبين منصور في حديثه مع «الوطن» أن المنتجع عندما كان في طور الإنشاء تعرض لبعض التقصير بسبب الوضع المالي للشركة، فأعطي لمستثمر لتنفيذ الغرف الفندقية مقابل استثمارها لمدة 25 عاماً وهي فترة تعاقد الشركة مع مجلس مدينة طرطوس، موضحاً أن منتجع بلو بي منذ نشأته كان فيه مطاعم وغرف فندقية و48 شاليهاً، والمطاعم استثمرت من قبل القطاع الخاص أيضاً لمدة خمس سنوات انقضى منها عامان ونصف، أمّا الشاليهات تستثمرها الشركة.

وفيما يتعلق بمؤسسة الحوالات المالية الداخلية التي كان من الفترض اطلاقها منذ فترة كبيرة بين منصور أن مكاتبها موجودة في دمشق-الفردوس وفي طرطوس، إلا أن مكتب طرطوس الذي كان مستأجراً وبعد خلاف مع المالك الأساسي له الذي رفع دعوى على الشركة استطاع استرداد المكتب، ما أخر افتتاح المؤسسة التي ينتظر افتتاحها الآن تجهيز مكتب آخر في طرطوس أو اللاذقية ليصار إلى إطلاق عملها، مضيفاً: مبدئياً الشركة سيكون لها مكتبان أو ثلاثة ثم مكاتب في جميع المحافظات.

وذكر منصور أن إيرادات الشركة الإجمالية في عام 2017 بلغت 500 مليون ليرة، وصافي الربح نحو 230 مليون ليرة والنفقات 190 مليون ليرة وإجمالي الربح 312 مليون ليرة، أمّا إيرادات عام 2018 حتى نهاية شهر آب قدرت بما يقارب 250 مليون ليرة باستثناء الإيرادات التي ما زالت قيد التدقيق ولم تُحتسب بعد، كما بلغت النفقات المسجلة قيدياً ما يقارب 95 مليون ليرة.

يذكر أن الشركة تمارس دوراً رئيسياً في تنفيذ سياسات وزارة السياحة في تطوير الخدمات السياحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مع الحفاظ على الهدف الاقتصادي للشركة في تحقيق أرباح معقولة.