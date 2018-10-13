جردة حساب لجنة إعادة الإعمار … 6.8 مليارات ليرة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة في ريف دمشق و3.6 مليارات ليرة لمنشآت حلب

| هناء غانم

قامت لجنة إعادة الإعمار بتنفيذ جملة مشاريع خلال عام 2018 تضمنت إعادة الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية للمناطق التي تم تحريرها من الإرهاب وتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في مختلف المحافظات.

واستعرض بيان صادر عن اللجنة وصلت إلى «الوطن» نسخة منه أهم المشاريع التي خصصت من حساب اللجنة لعام 2018 إذ تم رصد مبلغ 1.7 مليار ليرة لتأهيل مباني أقسام الشرطة والوحدات الشرطية المتضررة في محافظات (دمشق، ريف دمشق، درعا، القنيطرة، حماة، الحسكة، حمص، دير الزور، اللاذقية، حلب)، ومبلغ 650 مليون ليرة لتأهيل عدد من المدارس المتضررة في المناطق المحررة الأمر الذي ساهم بإعادة العملية التعليمية في كثير من المحافظات بعد أن توقفت لسنوات جراء الإرهاب.

كما تم تخصيص 309 ملايين ليرة لإصلاح الأضرار الحاصلة في مشاريع سكن الادخار والسكن العمالي بمدينة هنانو، و233.5 مليون ليرة لتأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئيا في عدرا العمالية، و257.5 مليون ليرة لإعادة تأهيل منشأة دواجن حماة واستكمال التجهيزات والمعدات للمنشأة وذلك ضمن جملة مشاريع حيوية لإعادة إحياء القطاع الزراعي وتجاوز الصعوبات التي فرضتها الحرب عليه.

واستحوذت إعادة تأهيل القطاع الصحي على اهتمام لجنة إعادة الإعمار إذ تم تخصيص ملياري ليرة لإعادة تأهيل عدد من المشافي المتضررة في حرستا والنشابية والمليحة في الغوطة الشرقية وعدد من المراكز الصحية المتضررة وإصلاح سيارات الإسعاف المتضررة التابعة لمديرية صحة ريف دمشق، إضافة إلى تخصيص 4.5 ملايين ليرة لإعادة تأهيل مشفى الأورام في حلب و1.2 مليار ليرة لإعادة تأهيل مشفى جبلة.

أما في قطاع التعليم العالي فقد رصدت اللجنة المبالغ اللازمة لجملة مشاريع لتأهيل الجامعات المتضررة بفعل الإرهاب حيث تم تخصيص 753 مليون ليرة لتأهيل الكليات والمباني التابعة لجامعة الفرات و50 مليون ليرة لتأهيل الكليات والمباني والوحدات السكنية التابعة لجامعة حلب و35 مليوناً لتأهيل الكليات والمباني والوحدات السكنية التابعة لجامعة البعث.

وعلى مستوى وزارة الإدارة المحلية تم رصد 6.8 مليارات ليرة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة في ريف دمشق، و3.6 مليارات ليرة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة في حلب، و789 مليون ليرة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة في حمص و2.2 مليار ليرة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة في دير الزور ومليار و175 مليون ليرة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة في درعا.

وفيما يخص إعادة تأهيل شبكات الاتصالات المتضررة فقد تم رصد 200 مليون ليرة لتأهيل وصيانة مسار الكابل الضوئي حمص- دير الزور مرورا بالسخنة وتدمر و100 مليون ليرة لتأهيل البنى التحتية للشبكة الهاتفية المتضررة في منطقة الليرمون الصناعية. وخصصت اللجنة 652 مليون ليرة لتأهيل المنطقة الحرة بعدرا، و300 مليون ليرة لتجهيز مجموعة من المراكز التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (مركز تل السوس، عراء الشهباء، جبرين، جب ماضي، مركز محردة) و235 مليون ليرة لترميم الشقق السكنية بصومعة الغزلانية وتوسيع الصومعة.

كما نفذت اللجنة خلال العام الحالي مشاريع نوعية لإعادة تأهيل قطاع النفط بجهود وكوادر وطنية أهمها تخصيص 200 مليون ليرة لتأهيل مستودعات عدرا الهوائية، و120 مليون ليرة لتأهيل معمل غاز عدرا، و71 مليون ليرة لتجهيز مئة شقة سكنية للعاملين في مناجم الشرقية وخنيفيس، و200 مليون ليرة لتأمين مستلزمات وتأهيل حقل وادي عبيد و200 مليون ليرة لإعادة تأهيل وتشغيل وحدة التجفيف في محطة الأرك، و900 مليون ليرة لترميم المصانع ومستودعات لتحميل الصوامع وتخزين الفوسفات في الشرقية.

وفيما يخص إعادة تأهيل قطاع النقل تم من بين جملة المشاريع التي رصدت اللجنة المبالغ اللازمة لها تأهيل مطار الشهيد باسل الأسد الدولي للطيران المدني بعد تخصيص 102 مليون ليرة لذلك، وتأهيل مطار حلب الدولي الطيران المدني بعد تخصيص 150 مليون ليرة له، وتخصيص 100 مليون ليرة لتأهيل طريق كسب اللاذقية و104 ملايين ليرة لتأهيل طريق حمص تدمر القديم و199 مليون ليرة لصيانة الطريق (مفرق كروم مضايا_ بلدة مضايا) و199.5 مليون ليرة لصيانة الطريق من بقين إلى فندق بلودان و200 مليون لتأهيل المحور الشمالي لأوتوستراد حلب الرقة من جسر كويرس وحتى مسكنة لصالح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.

كما رصدت لجنة إعادة الإعمار 4 مليارات ليرة لتأهيل الشبكات الكهربائية في كافة المحافظات. وعلى مستوى آخر تم تخصيص 250 مليون ليرة لتأهيل مشاريع فروع المصرف الصناعي المتضررة في المناطق الآمنة (حلب، حمص، دير الزور) و200 مليون لتأهيل مشاريع فروع المصرف الزراعي التعاوني المتضررة في بعض المحافظات.

وفيما يخص المشاريع التابعة لوزارة الموارد المائية تم رصد 584 مليون ليرة لتأهيل شبكات المياه المتضررة في منطقة الحمدانية بحلب و203.6 ملايين ليرة لتأهيل 21 جسراً على القناة الرئيسية لمشروع مسكنة و212 مليون ليرة لإعادة تأهيل شبكات الري في مشاريع مسكنة.

أما وزارة الصناعة فقد رصدت اللجنة 1.2 مليار ليرة لإعادة تأهيل خط إنتاج الكابلات و690 مليون ليرة لإعادة تأهيل مقر شركة الإنشاءات المعدنية بعدرا، وملياراً و270 مليون ليرة لإعادة تأهيل خط إنتاج كابلات التوتر المتوسط مع المخبر في شركة كابلات حلب، و225 مليون ليرة لإصلاح وصيانة وتعمير خطي إنتاج دخان.