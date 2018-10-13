«السورية للتجارة» تشتري التفاح من المزارعين بين 75 و250 ليرة للكيلو

| علي محمود سليمان

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة السورية للتجارة أنه تم توزيع 450 ألف صندوق مخصصة لنقل التفاح في جميع فروع المؤسسة ضمن المحافظات المنتجة للتفاح، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة لتسويق محصول التفاح من الفلاحين.

وفي تصريح لـ«الوطن» بينّ المصدر أن الأسعار التأشيرية وضعت من قبل اللجنة الاقتصادية مع إضافة التكاليف التي يتحملها الفلاح بما يتناسب مع الأسعار الرائجة حيث تم تحديد سعر التفاح الأحمر الاكسترا بسعر 250 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد و230 ليرة سورية للنخب الأول و210 للنخب الثاني و120 للنخب الثالث و75 للنخب التصنيعي، في حين تم تسعير التفاح الأصفر بـ240 ليرة سورية للاكسترا و220 للنخب الأول و200 للنخب الثاني و110 للنخب الثالث، في حين تم تسعير التفاح الموشح بـ230 ليرة سورية للنخب الاكسترا، و210 للنخب الأول و180 ليرة سورية للنخب الثاني و90 ليرة سورية للنخب الثالث، حيث يتم صرف سعر التفاح للفلاحين بموجب شيكات شريطة حصول الفلاح على براءة ذمة من الجمعيات الفلاحية.

ولفت إلى أن المؤسسة تنفذ التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة لمزارعي التفاح والعمل على استجرار محصولهم وفق أفضل السبل والطرق المتبعة، حيث قامت المؤسسة من خلال فروعها بجولات ميدانية إلى بعض حقول التفاح للاطلاع على واقع وآلية القطف والفرز وتعبئة التفاح في صناديق ومدى توفر جميع المستلزمات التي يحتاجها مزارعو التفاح لتسويق محصولهم بيسر وسهولة.

وستعمل المؤسسة على استجرار جميع أصناف ونخب التفاح بنسب متساوية حسب ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الاقتصادية، بحيث لا تكون هناك كمية لصنف على حساب أخرى بمعنى إذا استجرت 400 كيلو من التفاح فتقسم إلى 100 كيلو من النخب الأول و100 كيلو من النخب الثاني و100 كيلو من النخب الثالث و100 كيلو من الصنف التصنيعي، وذلك منعاً من قيام بعض تجار الخضر والفواكه بشراء الأصناف السليمة وعدم شراء الأصناف المعدة للتصنيع وللحيلولة لعدم تعرّض المؤسسة السورية للتجارة لأي خسارة من خلال قيامها ببيع الأصناف المتوافرة لديها وبما يضمن حقوق المنتج والمستهلك على حد سواء من جميع الأنواع والأصناف.

وتم في كل محافظة تشكيل لجان مختصة لاستجرار وتسويق التفاح من الفلاحين برئاسة المحافظ وتضم في عضويتها ممثلين عن المكتب التنفيذي بالمحافظة واتحاد الفلاحين والسورية للتجارة ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والزراعة بالمحافظة لاستلام الكميات المطلوبة من قبلهم وفق الأسعار التي حددتها اللجنة الاقتصادية المختصة.