3 آلاف مستورد خلال 6 أشهر … الحكومة تتجه إلى تسجيل عمال القطاع الخاص كافة في التأمينات

| الوطن

بلغ عدد المستوردين 3276 خلال النصف الأول من العام الجاري (2018) على حين كان عدد المستوردين خلال كامل العام الماضي 4428 مستورداً.

جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الاقتصاد (تلقت «الوطن» نسخة منه)، أشار أيضاً إلى طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل» تقديم معلومات تفصيلية حول أعداد العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى المؤسسة المذكورة من شركات الاستيراد والمستوردين.

وأوضحت الوزارة أن هذا الطلب يأتي تنفيذاً لتوجهات الحكومة بتسجيل جميع عمال القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية بما يحفظ جميع حقوقهم ومستحقاتهم، حيث تصل قيمة الاستيراد السنوية عند بعض المستوردين إلى 20 مليار ليرة سورية مقابل أعداد محدودة جداً من العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية.