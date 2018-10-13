ألمانيا تؤكد أهمية «السيل الشمالي-2»

أشادت رئيسة وزراء ولاية مكلنبورغ فوربومرن الألمانية مانويلا شفازيغ، بمشروع ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا، «السيل الشمالي-2» ووصفت قرار تنفيذه «بالصحيح» بالنسبة لألمانيا.

وكتبت في مقالة نشرتها مجلة Wirtschaftswoche: «هذا المشروع هام بالنسبة لألمانيا، لأن الحصول المضمون للطاقة يتطلب وجود مصدر إضافي للغاز».

وانتقدت المسؤولة الألمانية معارضي مد أنبوب الغاز المذكور، وشددت على أن بعضهم يهدف من خلال ذلك لتحقيق مآرب اقتصادية خاصة.

ودحضت مانويلا شفازيغ المزاعم التي تدعي بأن «السيل الشمالي-2» سيجعل ألمانيا تعتمد بشكل كامل على روسيا، ووصفتها «بالهراء».

وقالت: «يهم الطرفان ضمان توريد الغاز بشكل موثوق، وستواصل ألمانيا الحصول على معظم الطاقة المطلوبة من مصادر أخرى. بلادنا يجب أن تقرر بنفسها من أين وبأي وسيلة ستحصل على مصادر الطاقة اللازمة».

وأعربت عن ثقتها بوجود مصلحة مشتركة لروسيا وألمانيا في العودة من جديد إلى الشراكة الوثيقة.

في وقت سابق، أعرب رئيس مجلس إدارة المنتدى الألماني الروسي ماتياس بلاتزك عن ثقته بأن المشروع المذكور قد يصبح مفصلياً وحاسماً في العلاقات بين برلين وموسكو.

(روسيا اليوم– نوفوستي)