«قسد» تواصل صد هجمات داعش والتنظيم يخطف 130 عائلة

| الوطن – وكالات

تواصل «قوات سورية الديمقراطية -قسد» المدعومة من «التحالف الدولي»، صد هجمات تنظيم داعش المضادة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، حيث سيطر التنظيم على مواقع لها، وتمكن من اختطاف 130 عائلة من مخيم يخضع لسيطرتها، قبل أن تستعيد السيطرة على تلك المواقع.

وتواصل القتال لليوم الرابع على التوالي بين «قسد» وداعش عند أطراف الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم في شرق نهر الفرات، حيث حقق الأخير تقدماً خلال الأيام الثلاثة الفائتة، وسيطر على مواقع لـ«قسد»، قبل أن تتدخل طائرات «التحالف الدولي» وتوقف هجمات التنظيم، وتعيد مع «قسد»، السيطرة على المواقع التي خسرتها لصالح التنظيم بحسب ما ذكر مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض رامي عبد الرحمن في صفحته على «فيسبوك».

وأوضح عبد الرحمن، أن الأخطر هو سيطرة التنظيم يوم الجمعة الماضي على مخيم إيواء للنازحين الهاربين من جيب التنظيم، وتمكنه من اختطاف 130 عائلة بينهم أكثر من 90 امرأة، من نساء مسلحي التنظيم المنشقين أو الذين قتلوا في اشتباكات سابقة وقصف لـ«التحالف الدولي»، وبعض النساء من جنسيات غير سورية، حيث جرى اختطافهم بتهمة «الفرار» من الأرض التي يسيطر عليها داعش.

وتحدث عبد الرحمن عن «مخاوف على حياتهم وقد يكون مصيرهم الإعدام مثلما جرى الجمعة من إعدام طال 10 من عناصر قوات سورية الديمقراطية».

وتشن «قسد»، بدعم من «التحالف الدولي»، منذ أكثر من شهر هجوماً ضد آخر جيب يتحصن فيه التنظيم في دير الزور، إلا أن التنظيم بدأ الأربعاء الماضي بشن هجمات مضادة ضد «قسد»، وتمكن من عرقلة تقدمها مستفيداً من عاصفة رملية في المنطقة.

وأسفرت المعارك المستمرة منذ الأربعاء، بحسب «المرصد»، عن مقتل 37 مسلحاً من «قسد» كما قُتل 58 مسلحاً من تنظيم داعش.

من جانبها نقلت وكالة «أ ف ب» عن «المرصد» أن «تنظيم داعش يواصل هجماته المضادة في منطقة هجين على حين تعمل «قسد» جاهدة على صدها بدعم من التحالف الدولي الذي يستهدف مواقع التنظيم بين الحين والآخر».

وتُعد هجين أهم البلدات الواقعة في هذا الجيب ولا تزال تحت سيطرة التنظيم، برغم المعركة المستمرة منذ أكثر من شهر.

وأكد المركز الإعلامي لـ«قسد» في بيان مساء الجمعة هجوم التنظيم الذي استهدف مخيم النازحين، مشيراً إلى أن مسلحي التنظيم «خطفوا مجموعة من المدنيين واصطحبوهم إلى داخل المناطق» التي يسيطرون عليها.

واندلعت، وفق البيان، اشتباكات «استمرت لساعات طويلة» في المخيم وأسفرت عن سقوط قتلى في صفوف «قسد».

على خط مواز، ذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مسلَّحي داعش اختطفوا 130 عائلة من مخيم للنازحين واقع تحت سيطرة «قسد» في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي إثر هجوم شنه مسلحو التنظيم على المخيم.

من جانب آخر، نقلت مواقع إلكترونية عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال التركي نشرت 3 آلاف جندي بمحاذاة مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، كما استقدمت أيضاً حشوداً عسكرية بالقرب من القرى الحدودية غرب مدينة عين العرب بريف حلب.

وفي السياق، نشر الجيش العراقي فرقاً كبيرة من جيشه عند الحدود العراقية السورية ضمن قيادة عمليات الجزيرة، بالإضافة إلى نشره نقاط مرابطة ودوريات آلية بين البلدين.

يأتي هذا الانتشار ضمن عملية واسعة يقوم بها الجيش العراقي لتأمين الشريط الحدودي العراقي السوري وبمسافة 200 كيلو متر، من شمال منطقة القائم وصولاً إلى تل صفوك.