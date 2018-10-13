مزاعم «مسد» بـ«سورية لكل السوريين» تتناقض مع فرض مناهجها

| الوطن – وكالات

زعم نائب الرئاسة المشتركة لـ«هيئة الداخلية» التابعة لـ«مجلس سورية الديمقراطية – مسد»، في الحسكة، حسن حسو: أن «الإدارة الذاتية ليست مع إقامة أي كيان خارج الدولة السورية»، وأضاف: «نحن مع سورية لامركزية، سورية ديمقراطية، سورية تعددية، سورية لكل السوريين».

وتناقضت تصريحاته مع خروج العشرات من أبناء حي النشوة بمدينة الحسكة في تظاهرة تنديداً بقيام ميليشيا «أشايس» التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي – با يا دا» الكردي، بمنع أبنائهم من الالتحاق بالمدارس التي تعتمد منهاج وزارة التربية الرسمي في مركز مدينة الحسكة لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت وكالة «سانا» عن المتظاهرين، تأكيدهم، أن دوريات الـ«أسايش» منعت منذ يوم الخميس المركبات العمومية مثل سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة من نقل تلاميذ أحياء مدينة الحسكة الرافضين للمناهج غير السورية، وإيصالهم إلى مدارس مركز المدينة التي تدرس منهاج وزارة التربية.

وأكدت مديرة التربية في الحسكة إلهام صورخان، أن «أسايش» منعت الطلاب والتلاميذ من الدوام بالمدارس التي تدرس المناهج الرسمية، ومنعوا وسائط النقل في الأرياف التي تحمل الطلاب والمعلمين من دخول مركز مدينتي الحسكة والقامشلي.