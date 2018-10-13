منصور: تراجعنا عن طرح «منتجع بلوبي» للاستثمار لعائداته الكبيرة

| الوطن

أكد مدير «الشركة السورية للنقل والسياحة» فايز منصور تراجع الشركة عن طرح شاليهات «منتجع بلوبي» للاستثمار على القطاع الخاص، موضحاً أن الفكرة كانت موجودة لكنها ألغيت نظراً للعائدات الكبيرة المحققة بالموسم السياحي الأخير للإقبال الكبير.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين منصور أن المنتجع عندما كان في طور الإنشاء تعرض لبعض التقصير بسبب الوضع المالي للشركة فأعطي لمستثمر لتنفيذ الغرف الفندقية مقابل استثمارها لمدة 25 عاماً وهي فترة تعاقد الشركة مع مجلس مدينة طرطوس.

وأضاف منصور: «منتجع بلوبي» منذ نشأته كان فيه مطاعم وغرف فندقية و48 شاليهاً، مؤكداً أن المطاعم استثمرت من القطاع الخاص أيضاً لخمس سنوات انقضى منها عامان ونصف العام أمّا الشاليهات فتستثمرها الشركة.

وفيما يتعلق بمؤسسة الحوالات المالية الداخلية المفترض إطلاقها أكد منصور أن مكاتبها موجودة في دمشق وطرطوس إلا أن مكتب الثانية استرده مالكه بعد رفع دعوى على الشركة بحكم أنه كان مستأجراً ويتم تجهيز آخر.