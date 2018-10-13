6.8 مليارات ليرة لتأهيل المنشآت المتضررة في ريف دمشق

| هناء غانم

أعلن بيان صادر عن لجنة إعادة الإعمار عن تخصيص 6.8 مليارات ليرة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة في ريف دمشق التابعة لوزارة الإدارة المحلية على حين تم رصد 3.6 مليارات ليرة لتأهيل المنشآت المتضررة في حلب، و789 مليون لمنشآت حمص و2.2 مليار لدير الزور.

وأكد البيان الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه تم تخصيص 1.7 مليار ليرة لتأهيل مباني أقسام الشرطة والوحدات الشرطية المتضررة في عشر محافظات، مشيراً إلى رصد 650 مليون ليرة لتأهيل عدد من المدارس المتضررة في المناطق المحررة الأمر الذي ساهم بإعادة العملية التعليمية في كثير من المحافظات بعد أن توقفت لسنوات من جراء الإرهاب.

واستحوذت إعادة تأهيل القطاع الصحي على اهتمام لجنة إعادة الإعمار إذ تم تخصيص ملياري ليرة لتأهيل عدد من المشافي المتضررة في حرستا والنشابية والمليحة في الغوطة الشرقية وعدد من المراكز الصحية المتضررة وإصلاح بعض سيارات الإسعاف التابعة لمديرية صحة ريف دمشق.