خربوطلي: 60 بالمئة نسبة إنجاز تأهيل محطات التوليد

| قصي أحمد المحمد

كشف وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي عن إنجاز الورشات لأكثر من 60 بالمئة من أعمالها المكلفة بها لتأهيل وإجراء الصيانات الدورية لمجموعات التوليد بخبرات وطنية، مضيفاً: العمل مستمر حالياً ليصار الانتهاء من أعمال الصيانات قبل بداية شهر كانون الأول القادم استعداداً للشتاء.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار خربوطلي إلى أنه تم إجراء مناقشات مع الطرف الإيراني لتنفيذ مزرعة ريحية لإنتاج الطاقة الكهربائية باستطاعة 50 ميغا واط، موضحاً أن الوزارة ستشتري الكهرباء المنتجة من هذه المزرعة ليصار إلى ضخها إلى الشبكة السورية.

وأكد خربوطلي أن شركة «IPRS» الإيرانية الحكومية ستقدم عروضها الفنية والمالية للوزارة خلال شهر للمباشرة بتأهيل المجموعات الخمس في المحطة الحرارية في حلب التي استطاعتها 1065 ميغا واط بداية العام القادم. وفيما يتعلق بمحطة توليد اللاذقية أوضح خربوطلي أنه تم الاتفاق مع الشركة الإيرانية المنفذة «مبنا» على تسليم المجموعة الأولى خلال 18 شهراً والثانية خلال 24 شهراً.