المغادرة بموافقة السفر لآخر يوم من انتهاء صلاحيتها .. 3 آلاف مهجر عائد سوّوا وضعهم عند معبر جديدة يابوس

| محمد منار حميجو

كشف مصدر في جديدة يابوس أن نحو 3 آلاف مهجر سوري أجروا تسويات خلال العام الحالي عبر المعبر الحدودي مع لبنان، مؤكداً أنه لم يتم توقيف أي شخص بعد إجراء التسوية له.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أن هناك العديد من الأشخاص أجروا تسويات متعلقة بخدمة العلم، مؤكداً أن هناك تسهيلات كبيرة في موضوع التسويات.

وعما يتعلق بمرسوم العفو الخاص بالفرار الداخلي والخارجي أخيراً أوضح المصدر أن الفار يتم تحويله إلى القضاء ومن ثم يتم إخلاء سبيله بناء على المرسوم الصادر بهذا الخصوص، باعتبار أنه أسقط الأحكام الجرمية المترتبة على التخلف والفرار.

وعما يتعلق بموافقات السفر الصادرة من شعب التجنيد أوضح المصدر أن مدتها ثلاثة أشهر وأنه يحق لحاملها أن يسافر بها ولو بقي يوم واحد على انتهاء مدتها، مضيفاً: إذ تبقى سارية المفعول حتى الثانية عشرة ليلاً من يوم انتهاء صلاحيتها.

وبين المصدر أن تجديد موافقة السفر لا تحتاج إلى دفع مبلغ مالي آخر بل يتم دفع كفالة السفر عندما يتم إصدارها للمرة الأولى، لافتاً إلى أن هناك الكثير من التساؤلات في هذا الموضوع نتيجة الوهم عند الكثير من المسافرين.