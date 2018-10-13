خلافات بين المسلحين تعترض «اتفاق إدلب»

| الوطن

أكدت تقارير إعلامية معارضة أن خلافات تعترض تنفيذ اتفاق إدلب بعد الانتهاء من سحب السلاح الثقيل من المنطقة «منزوعة السلاح».

ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن مصدر من الميليشيات المسلحة، مطلع على تنفيذ بنود الاتفاق، قوله: إن الخلافات تتمثل بخروج تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وحكومة الإنقاذ التابعة لها من المنطقة منزوعة السلاح، إلى جانب السلاح الثقيل.

وأضاف: إن الخلاف أيضاً يرتبط بشكل الحكومة الجديدة، خاصةً في ظل وجود حكومتي «الإنقاذ» و«المؤقتة»، حيث تتبع الثانية لـ«الائتلاف» المعارض.

وبحسب المصدر، فإن التنازلات التي تقدمها «النصرة» في إدلب لها مقابل، وقال: إنه «لا يستبعد أن تشترط النصرة أن تسحب مسلحيها، وتبقى القطاعات المدنية الأخرى تحت إدارتها الكاملة»، وأضاف: إن النقاش حول النقاط الخلافية لا يزال مستمراً حتى اليوم.

في الأثناء، وجه القيادي في «النصرة»، الإرهابي أبو مالك التلي، إلى فتح الجبهات ضد الجيش في إدلب.